【停課在家學】 模仿廚具的特性發揮創意　與孩子玩出身體遊樂場

身體遊樂場源自Creative Movement&Dance,創辦人之一的小月老師表示由身體出發做主角及動作,有別於傳統舞蹈要跟着拍子舞步去擺動身體,可以通過玩的概念,很廣闊地利用身體任何一部份進行活動。

今集選用廚具作為主題,小月老師表示因為廚具有很多不同造型、質地、用法及玩法,她說:「好像筷子不用來夾食物還可以如何玩呢?之前也有跟小朋友討論過,原來可以變成鼓棍、畫筆、動物尾巴......廚具也是大家家中必備不用刻意找,希望我們可以一起think out of the box,讓小朋友在安全情況下接觸廚具,借著這個家中已有的物品去動身體,讓腦袋去創作更多想法,從而引這身體去跳舞。」

影片提供:身體遊樂場

剪接:呂志豪