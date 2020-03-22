【停課在家學】 模仿廚具的特性發揮創意　與孩子玩出身體遊樂場

身體遊樂場源自Creative Movement＆Dance，創辦人之一的小月老師表示由身體出發做主角及動作，有別於傳統舞蹈要跟着拍子舞步去擺動身體，可以通過玩的概念，很廣闊地利用身體任何一部份進行活動。 今集選用廚具作為主題，小月老師表示因為廚具有很多不同造型、質地、用法及玩法，她說：「好像筷子不用來夾食物還可以如何玩呢？之前也有跟小朋友討論過，原來可以變成鼓棍、畫筆、動物尾巴......廚具也是大家家中必備不用刻意找，希望我們可以一起think out of the box，讓小朋友在安全情況下接觸廚具，借著這個家中已有的物品去動身體，讓腦袋去創作更多想法,從而引這身體去跳舞。」 影片提供：身體遊樂場 剪接：呂志豪

小月老師表示活動適合兩歲親子、到幼兒、中小學生，成人老人、甚至傷殘人士、行動不便及生病未也可以用進行。她說：「重心不是去跳完一隻舞，反而在過程中可以與自己的身體對話，過程可以感覺到不同的情緒，可能有更深層的感覺，可以有很多發現和探索，當我們每一天和身體接觸時也可以發現每天的狀態也不同，了解到自己的身體的強與弱，可以親眼、耳去聽和看屬於身體的感受，是感性多於理性，通過活動讓重點由腦袋返回變得僵硬不靈活的身體。」

【停課在家學播放時間表】

由3月2日起，01親子每日會為大家送上「停課在家學」教學影片，為不同程度嘅學生提供各科教學，此外更有體能及身心靈教室，全方位照顧大家的需要。

3月2日起每日下午3時，準時登入：https://www.hk01.com/channel/26/親子