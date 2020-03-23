【新冠肺炎】街市餐廳免費派口罩予學生　共派發逾10萬個口罩

在新型肺炎疫情（俗稱武漢肺炎）影響下，香港早前出現口罩搶購潮，其後口罩貨源開始增加，市面上開始能夠購買口罩。不過，港大微生物學系講座教授袁國勇早前指出，市民或要天天戴口罩至年底，導致很多人又再開始外出搶購口罩，雖然市面上有存貨，但價格高企得無法入手！在如此情況下，許多良心商戶紛紛送暖，今日亦有兩間機構宣布免費派發口罩給學生！

香港街市派發10萬口罩

香港街市宣布成功搜羅10萬個口罩，並會於3月25日（星期三）於旗下23間街市免費派發口罩給持有學生證/學生手冊的人，詳情如下：

派發日期：3月25日（星期三）派發數量：合共10萬個中童/成人口罩（中童口罩尺寸：14.2 x 9cm，成人口罩尺寸：17.5 x 9.2cm）派發對象：學生（學生或家長只需出示學生證/學生手冊，不會紀錄任何個人資料），每人派發10個

派發街市：

寶林市場

沙角市場

華明市場

香港街市-順天

T MARKET- 頌富

香港街市-大角咀

竹園市場

香港街市-寶盈

啟田市場

慈雲山市場

廣源市場

恆安市場

寶達市場（M.C. BOX）

葵盛東街市

啟業市場

茵怡市場

青衣市場

香港街市-逸東邨

隆亨市集（M.C. BOX）

良景市集

太和街市

本灣市場

天瑞街市

金公館派口罩給DSE考生及長者

另外，金公館將於於3月23日至4月3日（只限星期一至星期五)，向到場排隊之首100名應屆DSE考生或年滿65歲長者贈送一包口罩 (每包5個)，詳情如下：

18:00 開始向在場排隊之考生或長者派籌18:30 向取得籌號之考生或長者派口罩*年滿65歲之長者，須出示身份證或長者卡。

*應屆DSE考生，須出示准考證 (可於手機出示電子版本)。

*19:00前未能到取換領則當棄權，當天不會補派口罩。

分店地址:香港康山道 1 號康怡廣場北座三樓 T4 號舖新界調景嶺彩明街 1 號彩明商場 2 樓 251-252 號铺