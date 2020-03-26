【培養興趣二】ABC三個元素　讓孩子喜愛閱讀｜Karen 教養信箱

這個三月，新型冠狀病毒肺炎疫情仍未受控。大家只好留守在家，繼續努力抗疫。停課的日子變得越來越長。孩子們當然想念老師和朋友，更希望到戶外活動一下。我們當父母的又何嘗不是。因此，我和老公一星期總會安排一次帶孩子跟朋友一家去行山和野餐。由於行山人士越來越多，所以我們只好一路上都帶著口罩。我們除了會做自家製的野餐食物之外，還會安排野餐地點於朋友家的天台。

孩子們吃過午飯後，一看到朋友家的書櫃就會自動地進入閱讀模式。我的好友總是說我的孩子們愛閱讀，每次到她家裡都會安靜地坐下來「打書釘」。回想起孩子們的成長過程，我和老公為了培養孩子的閱讀興趣都有下些苦工。當中，我想分享幫到我最多的三個元素ABC：Attitude心態、Behaviour行為和Character人物。原來閱讀興趣是這樣培養出來的！

Attitude心態

在香港這大城市裡，很多父母都很關注孩子的閱讀能力。我都不例外。我為此曾聽不同的講座來學習有效的親子閱讀方法。直至我閱讀「正面管教」創始人簡•尼爾森博士《溫和且堅定的正向教養》一書，她提到心理學家魯道夫·德瑞克斯(Rudolf Dreikurs)曾對孩子的行為解釋說：「孩子們是敏感的觀察者，卻不擅於詮釋。」這句話大大改變了我對孩子閱讀的心態(Attitude)。

孩子們會觀察父母的心態而選擇對自己最有利的方式。這意味著孩子為了避免與父母發生正面衝突，他們在生活中懂得表面做一套，背後做另一套，而心底裡仍繼續堅持自己的想法和行為。我的心態就由著重於自己感重要的閱讀數量和時間，轉變為看重孩子感興趣的題材和問題。從此我先減少了自己選購大量書籍給孩子，反而會觀察孩子在書店和圖書館所選擇的書籍。

另外，我會安排有自由且有秩序的閱讀空間給孩子，意指孩子可自由地選擇閱讀的時間、地方及類別，並有秩序地專心閱讀及收拾書籍。最後，我會給予孩子們最多的關注來滿足他們的閱讀興趣和需要。例如：我不但會為孩子們放下手上的工作或電話來講故事，而且當孩子們對某些主題感興趣時，我會為他們網購相關的書籍或到書店中選購。當中，孩子們最享受閱讀時我所帶給他們的自主性和尊重。

Behaviour行為

我發現很多孩子都在幼兒期(3-6歲)開始由愛閱讀的孩子變成不愛閱讀的孩子。這些不愛閱讀的孩子大多數都有一個共通點，就是他們過於沉迷電子產品。父母若然一個玩電腦，另一個刷手機，孩子就會耳濡目染，有樣學樣。

孩子的行為(Behaviour)往往是受身邊每一個成年人(例如：父母、長老和外傭)所影響。為了減少孩子看電視、玩電腦及刷手機，父母一方面應自己先做到改變自己的行為(Behaviour)，盡量少用電子產品；另一方面應限制孩子的螢幕時間。

還有，父母可以將閱讀由靜態行為(Static Behaviour)變為動態行為(Dynamic Behaviour)。例如：父母可以透過角色扮演遊戲來增加孩子對閱讀故事的投入度和參與度。最後，父母自己盡可能養成一個良好的閱讀習慣。最高效的教養方式莫過於父母的身教呢！

Character人物

我跟很多香港父母一樣都喜歡親力親為，每天都會與孩子花些時間來親子共讀。一年又一年的親子共讀過程中，我和丈夫觀察到孩子們喜歡閱讀往往是因為他們被故事中的人物(Character)所吸引。

例如：在抗疫期間，孩子們忽然愛上有些固執又有點神經質的海綿寶寶(SpongeBob)。他們喜歡海綿寶寶的正面思考及樂觀的性格，更欣賞他卓越的工作表現(例如：準時上班日子高達100%)。一個有趣的故事人物(Character)不但能吸引孩子追看一本又一本的故事書，而且讓孩子學會一個又一個新的字彙。我們當父母盡可能提供大量的故事資源，讓孩子自己尋找吸睛的故事人物(Character)，甚至背景和情節。親子共讀的重點在於讓孩子感受到父母所給予無壓力的支持和無限量的陪伴。

每個孩子出生後都對這個世界充滿著好奇。父母若要培養出孩子的閱讀興趣，就要幫孩子保存那份好奇心於書本裡。父母只要懂得與孩子互動、交流和分享，自然就會成功培養出愛閱讀的孩子呢！希望這些的分享會讓更多父母認識到「正面管教」(http://bit.ly/kny-parenting-01)的理念。下一次就讓我分享如何培養孩子的社交興趣吧！

作者簡介：

Karen媽媽（專頁：KIDS N YOU）

KIDS N YOU 奇遇有限公司創辦人，也是認證「正面管教」家長講師和教養專欄作家，著有《全職媽媽看電影》。Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。育有一子一女的她深入了解各學校的辦學理念和教學實踐，並持續進修「正向心理學」和「正面管教」。着重運用性格優勢，深信以「不打罵、多鼓勵」的教養方式可培養身心靈健康的新一代。