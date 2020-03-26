【留家抗疫】超萌星二代李元元翟伯伯　在家做瑜伽動作惹笑

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，學生復課日子遙遙無期，不能上學又不能外出，只能在家中進行不同的活動解悶。不少星二代就選擇在家做運動，一方面能夠強身建體，另一方面亦可以「放電」。

李璨琛女兒 Lucy李元元

Lucy李元元身為最受歡迎星二代之一，當然要發揮一貫搞鬼風格，無時無刻都要「做運動」！除了在家中跳舞，還不斷做出瑜伽動作，連瑜伽導師Coffee都忍不住留言「已驗證佢係做緊 uttanasana 好標準！」。

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Coffee兒子 翟伯伯

Coffee身為瑜伽導師，囝囝翟伯伯當然也要做運動！早前Coffee老公在家中做看著Coffee的瑜伽教學片段做瑜伽，只見翟伯伯也決定要一起做，不過爸爸就躺在地上做得很辛苦，伯伯就站起來做得非常輕鬆！

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車婉婉兒子 BBQ

車婉婉心知囝囝BBQ响屋企「悶到發霉」，決定貢獻自己隻腳，模仿消防局的管，讓BBQ滑下。車婉婉更留言指「#好彩隻腳夠長 #玩咗二十次 #差D甩褲 #創意無限」。

陳柏宇女兒 Abigail

陳柏宇就和女兒Abigail在家中做「運動」，片段中陳柏宇不斷鼓勵Abigail跳起，不過Abigail似乎未學會如何跳起，「運動」失敗呢！

朱薰仔女 譚仔及妹之

朱薰的一對仔女譚仔及妹之在停課期間悶得發慌，於是用媽媽的fitball 做運動！雖然用法並不「正宗」，不過不失為一個好的「放電」運動呢！