【肺炎停課】留家難學習？用一個小方法可以不再勞氣｜Mommy Amy

不計農曆新年時的學校假期，由二月初至今，停課已近兩個月了，你們還好嗎？ 這段期間，相信大家都遇到一個大挑戰，那便是如何為子女設立一個可行的時間表，既要有規律又要兼備學習及玩樂的時間。知道不少學校亦努力地嘗試隔空支援，但力度總感覺未能完全到位；這當然不能怪學校，因這是大家都正在面對的新挑戰，但離復課尚有至少一個月的時間，該如何撐下去呢？

在過去一個月，我由全天候做伴讀書僮到完全撒手不理的放任模式皆曾嘗試過，但仍未能成功從中找出一個可持續的方式。幸好此時在一個身處外國的在家自學家庭分享中，找到了一個連五歲細路都能夠切實執行的好方法，讓我終於可以與子女和平共處，擺脫由朝勞氣到晚的無限輪迴。

在此分享其秘技讓大家參考，其實方法一點也不難。首先要做的事不是拿起紙筆製作時間表，反而是先向自己提問，你對子女有什麼期望及要求，有什麼事情你認為是他們每日非做不可，又有那些事情是必須設立底線呢？例如你期望子女每日都會主動完成當日功課及練習樂器，然後一天只能夠玩電子遊戲一個小時。

不過需要留意的是，即使你列出了數十條項目，實際操作上只能夠挑選其中你認為最重要亦能切實執行的四至五項。逐一挑選後便可以製成一個每日的待辦清單，清單中列出每日必須辦妥的事情，而當中對玩樂可接受的時限便可改為每日可進行的項目之一，讓清單不是只有苦差事。

這個方法的特色便是摒棄使用固定時間表而改成只用待辦清單。其中的原因有兩個，一來將安排每日工作順序的主導權交給予子女時，能夠增加其主動性；二來，待辦清單的好處是令日程更具彈性，即使其中一項工作被拖延或臨時有些安排需要更改時，整體上亦不會影響其他項目的進行。

或許有家長會擔心在沒有時間表下，子女會拖延每項工作所需的執行時間，因此我自己在實際執行時，便相應加入了獎勵計劃，囡囡只要每日在指定時間前完成整張清單便有貼紙獎勵，儲夠貼紙更能換取不同獎項，暫時在一向喜歡每事拖延的囡囡身上都維持著不錯的反應，希望可以持續啦！

疫情的發生沒人可預料，復課的日期亦存在很多不穩定的因素，僅此希望這個小方法能夠幫助到你們一解愁眉，大家互相撐過餘下停課的日子。在此亦祝願大家身體健康，一起早日走出「疫」境。

作者簡介：Mommy Amy

自小志願成為一名母親，現育有兩名小天使；囡囡Valerie及囝囝Wyatt；每日樂於照顧小孩並盡量不受外界影響下，堅持自己的育兒理念。 本著『愛分享』的個性，希望與各位爸爸媽媽分享有關親子的大小事。

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