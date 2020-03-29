【新冠肺炎】疫情影響行為情緒　即睇家長關懷貼士｜香港紅十字會

最近的新型冠狀病毒感染影響了不少人的生活，除了成人之外，孩子的生活亦出現了很大的變化，例如停課、不能和朋友見面、活動空間減少等等，以致他們或會在行為（Behavioral）、生理（Physical）、情緒（Emotional）、認知（Cognitive）方面呈現不同程度的壓力反應。

兒童或現倒退行為

由於疫情存在未知之數，加上生活秩序受到影響，部分孩子可能會感到不安和燥動，或表達對現時情況或病毒感到憎恨和厭惡。年紀較小的兒童可能會出現不少行為的變化，例如不願在家做作業、難以集中精神、或展現出有別於平日的行為以希望得到父母的安撫和關注等等。部分兒童更有機會出現倒退行為，即本來懂得做的事卻突然好像不懂得做，例如本來已可以獨自睡覺，卻突然要求和父母同睡。青少年的情緒和行為反應則和成人較為接近，包括可能會感到焦慮、擔心、苦悶和無助等等，部分亦可能會出現行為變化，例如是較容易與家人爭執、酗酒、甚至自殘等等。

家長關懷小貼士

1. 保持耐性

面對孩子出現的情緒或行為變化，家長應保持耐性，嘗試理解其背後的感受，避免很快便將孩子的行為反應歸納為「變曳了」或「故意令父母生氣」等。很多時候，孩子的一些變化是反映其情緒，例如是緊張、不安、傷心、煩躁等。

2. 引導孩子表達自己

每個孩子都有自己獨特的表達方法，所以家長可嘗試用不同方法引導孩子表達自己的感受和想法，包括透過與他們玩耍（例如角色扮演）、藝術（例如砌泥沙、繪畫）等讓他們抒發感受。

3. 讓孩子知道現時有這些情緒是可以理解的

當孩子表達了一些情緒時（包括負面情緒），家長應抱持包容和開放的心態去接納其情緒，讓孩子知道在這段時間他們有這些情緒是可以理解的，以及成年人願意聆聽他們的心聲。成人宜避免一些有意或無意的否定說話，例如「你唔洗咁緊張啦」或「你唔開心都無用架喎」等等；可以嘗試說「我知道你都好緊張，其實咁係好正常嘅」或「我明白你覺得好唔開心，因為最近都無得出街玩，或者我地一齊諗下響屋企有咩玩吖？」等等。

4. 接納情緒，不等於容許孩子所有的行為

即使我們接納和包容孩子的情緒，不等於容許孩子所有的行為。讓孩子知道他們的情緒是無分對錯的，但某些行為是不恰當的，例如破壞物件、傷害自己等，和孩子一起商討可以如何正面地抒發感受。

5. 訂立日程表助適應留在家中的生活

對於年紀較小的孩子，可以和他們一起訂立留在家中的日程表，例如列出每天的活動，包括做作業和玩耍的時間，協助他們適應留在家中的生活。

6. 家長亦要適當減壓

接納和照顧孩子的情緒同時，家長自身的情緒狀態亦甚為重要，所以家長亦要適當地減壓，例如做伸展運動、與朋友聯繫、適當控制瀏覽資訊的時間等。

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香港紅十字會簡介

香港紅十字會成立於1950年，屬國際紅十字與紅新月運動在全球超過190個國家的國際人道網絡一份子，致力帶領社會上各階層人士，身體力行實踐人道精神，並透過四大範疇的工作，分別為「緊急救援及備災」、「社區健康服務及教育」、「人道參與及教育」、以及「特殊教育及復康」，為香港市民提供一個多元化的人道服務平台。