【星二代慶生】岑麗香陳凱霖陳茵媺　5位媽媽特別方法為子女慶祝

岑麗香去年3月誕下愛子吳主軒(Jacob),今日香香於Instagram 上載一家三口慶祝囝囝生日的家庭照。其實近年各位星媽星爸為星二代慶祝生日的方式層出不窮,生日會是最基本,有些星媽甚至會親手整蛋糕!

岑麗香為兒子搞Cake Smash慶祝

香香於Instagram 上載一家三口慶祝囝囝生日的家庭照,發文表示「One little birthday for you, one lifetime memory for us. Forgot to post these, better late than never」。

香香一家三口在影樓拍攝兒子Cake smash慶祝,Cake Smash在外國十分普遍, 顧名思義就是破壞蛋糕,由BB初接觸蛋糕、放入口之後破壞,由攝影師記錄整個過程。照片中Jacob看著蛋糕笑得非常開心,一家三口還齊齊玩蛋糕,相當溫馨。

+ 5 + 4 + 3

陳茵媺陳豪兒子星戰主題生日會

陳茵媺和陳豪的3個仔女的生日蛋糕都非常有特色,囡囡Camilla的3歲生日就有媽媽陳茵媺親手整的Elsa造型生日蛋糕,而早前大仔Aiden5歲生日則舉辦了一個以星戰為主題的生日派對,Aiden身穿黑武士裝、手執激光劍。

+ 3 + 2

陳凱霖鄭嘉穎留家簡單慶祝

陳凱琳(Grace)與鄭嘉穎婚後誕下囝囝鄭承悅(Rafael),Rafael的1歲生日就在家中慶祝生日,陳凱琳(Grace)與鄭嘉穎都有貼文慶祝囝囝生日。

+ 5 + 4 + 3

鍾嘉欣子女搞藍色派對

鍾嘉欣啲一對仔女都是8月出世,生日只相差一日,每年都會一齊慶祝。去年8月鍾嘉欣就為仔女舉行生日派對,派對以藍白色系為主,兩個主角各有一個生日蛋糕。

王祖藍李亞男兩層高蛋糕慶祝

王祖藍和李亞男2018年12月誕下女兒王天韻(Gabrielle),去年Gabrielle1歲生日,王祖藍和李亞男就為她舉行生日會,李亞男亦上載了一家三口為囡囡慶祝生日的照片。