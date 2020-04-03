社工教你設計子女「做得到」的停課時間表　小息外要另設打機時間

停課期間，不用準時上學，閒暇時間多了而功課少了，有家長擔心子女會變得心散怠懶。但從正面角度看，制訂一個子女做得到而又樂意做的生活起居時間表，正好是一個機會讓他們學習自律。

文：PETER SIR（資深社工）

（一）共同制訂：制訂一個適合子女的時間表，最重要的是他們做得到而又樂意做，所以制訂之初就要子女們願意參與。

家長不妨一開始就用邀約的口吻和子女商量，例如：「這個假期你打算怎樣過？你可以畫一個時間表嗎？需不需要我們一起計劃？」

最忌是家長一意孤行說了算：「我幫你計劃好了，你跟著做吧！」子女即使做得到也不會滿心歡喜。

（二）可行又做得到：生活時間表做得到才有用，如果標準定得太高令子女難以跟循，無異紙上談兵，所以要考慮他們自身的能力和性格，切忌以填滿時間表為目標，最重要是令他們有「做到了」的成功感, 他們才願意持之以恆。

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（三）勤閒相隔：一般家長會喜歡先勤後樂的方式，要子女先做功課、溫習完才玩樂；小朋友一般專注力不如成人，難以長時間專心做功課。時間表可以勤閒相隔，把全天時間分為多過小段節，功課／學習的時間梅花間竹，溫習才有效率。

（四）親子互動：一個突如其來的長假期，一方面打亂了大家生活的日常，但同時也是難得的機會加強親子互動。在作息時間表上不妨加入親子環節，例如和子女一起製作甜品（子女一定喜歡），或是一齊動手砌Lego、一起說故事都是不錯的安排。這是子女的時間表, 也是家長的。

（五）多元學習：很多人會把時間表內容分類為學習（硬）和玩耍休息（軟）兩部份。查實學習不一定是功課背書做練習，上文提到砌Lego也是學習STEM的一種方式，甚至有家長趁這個機會教子女彈結他，這是學習還是玩耍？也有家長和讀小學的子女一齊玩外語（不是英文），這是親子也是學習、更是玩耍。讓子女在這期間試一點平日沒機會做的事吧！

（六）打機：這個問題很重要，悠長假期無所事事很易打出癮來，時間表切忌把休息等同放任，與其上午做完功課下午休息任玩，倒不如設定一個打機時間表，規限固定時段打機玩電話，培養他們的自律性。

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【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載。原文：《協助子女在停課期間制定時間表》PETER SIR】