【腦部發展】3歲前飲食至關重要　食太多加工食品IQ會下降

「三歲定八十」這句說話常常被引用作家長的教育方法，以及小朋友本身的言行舉止，一旦在早期養成某種習慣後天就難以改變。現在，這句說話被證實更包含早期大腦發展，英國布里斯托大學 (University of Bristol)的一項研究指出，三歲前如果食太多加工食物，對智商造成的影響是後天改善飲食習慣也彌補不了的傷害。

0-3歲飲食對大腦影響最大

英國布里斯托大學的研究團隊長期追蹤在1991年和1992年出生約 14,000名嬰兒的健康狀況，家長們會被詢問小孩3、4、7、8歲半時，所吃的食物種類和食用的頻率作數據分析。結果發現，0到3歲時小朋友所攝取的營養對腦部的影響最大，因為這幾年是腦部發展最快速的黃金時期，亦因此，大量食用加工食品，當中包含的糖、脂肪等物質是沒有任何具營養的維他命，對腦部發展沒有幫助。

飲食習慣會造成智商微量差距

韋氏兒童智力量表是測試小朋友IQ的傳統方法，本港亦是採用WISC-IV (韋氏兒童智力量表-第四版)為6至16歲11個月的兒童及青少年做測試，結果大於130分為之資優。

而上述研究亦有運用這個方法，去檢測4,000名8歲半兒童，結果發現3歲前健康飲食小朋友的平均智商為106，攝取大量加工食物的小朋友平均智商為101，雖然差距不算太大，但當中最重要的信息是，這些小朋友當中，有部分是三歲後轉回健康飲食的模式，但8歲半時做智商測試仍然表現較差，證明0-3歲的飲食習慣是影響大腦發展的確定性因素。

避免進食過度加工食品

為了方便，加工食品往往都是三高，高鹽、高糖、高油脂！三樣加工成分都會令食物更美味，同時油、鹽更可延長保存日期，而且還有機會有防腐劑。因此要避免進食這類加工食品，常見的例子可以按圖：