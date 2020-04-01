【立即報名】Ken Sir 【全港】直資私立小學答問大會

小朋友由幼稚園升上小學的階段，對於家長來說都是相當大的挑戰，由小朋友K2開始已要為小一面試備戰，同時又要為自行分配學位及統一派位選校而煩惱，我們明白家長在升小的過程所面對的困難，特別邀請到兒童發展及升學專家Ken Sir，為家長逐一講解各熱門校網分析，及直資私立小學的面試貼士。

受新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情影響，家長都會減少人外出，有見及此，我們在3月16日起，將舉辦一連24場網上選校答問大會，家長只要安坐家中，就可以聽Ken Sir的講解，更可即時對答及提問。

Ken Sir 直資私立小學答問大會

無需出門、在家直播互動

因應疫情發展及家長們的健康風險日益嚴峻，答問大會以Zoom視像直播形式舉行，報名的家長會於前一天透過email或whatsapp收到登入連結及密碼。

每組家長均有發問機會

參加者可以透過視像直播跟Ken Sir互動發問！為讓每位參加者都有發問機會，每個時段的收生上限為10組家長，名額有限，欲報從速！

答問大會將會涵蓋全港直資私立小學 (排名不分先後次序)︰

直資私立小學 (港島區) – 香島華德福學校、港島基督教學校、嘉諾撒聖心學校私立部、聖類斯中學(小學部)、聖嘉勒小學、救恩學校、晉德學校、保良局建造商會學校、玫瑰崗學校(小學部)、聖保祿學校(小學部)、香港真光中學(小學部)、高主教書院小學部、蘇浙小學、港大同學會小學、漢華中學(小學部)、弘立書院、漢鼎書院、滬江維多利亞學校、聖士提反書院附屬小學、聖保羅男女中學附屬小學、聖保羅書院小學。

直資私立小學 (九龍區) – 香港道爾頓學校、拔萃女小學、保良局陳守仁小學、漢師德萃學校、香港培正小學、神召第一小學暨幼稚園、聖三一堂小學、拔萃男書院附屬小學、保良局林文燦英文小學、保良局蔡繼有學校、英華小學、聖方濟各英文小學、九龍禮賢學校、新會商會港青基信學校、崇真小學暨幼稚園、啟基學校、聖瑪加利男女英文中小學、德雅小學、地利亞英文小學暨幼稚園、德貞小學、嶺南大學香港同學會小學、啟思小學、九龍塘方方樂趣英文小學、聖若望英文書院(小學部)、九龍塘宣道小學、九龍塘學校(小學部)、九龍真光中學(小學部)、民生書院小學、香港培道小學、國際基督教優質音樂中學暨小學、德望小學暨幼稚園、聖母小學、聖若瑟英文小學、福建中學附屬學校。

直資私立小學 (新界區) – 玫瑰蕾小學、地利亞(閩僑)英文小學、基督教香港信義會宏信書院、鄉師自然學校、基督教香港信義會啟信學校、保良局香港道教聯合會圓玄小學、和富慈善基金李宗德小學、激活英文小學、德萃小學、香港墨爾文國際學校、安菲爾學校、啓新書院、王錦輝中小學、培僑書院、播道書院、保良局陸慶濤小學、優才(楊殷有娣)書院、香港華人基督教聯會真道書院、香港復臨學校、樹宏學校、智新書院。

活動日期及時間﹕

2020年4月15日(三) 20:00-21:15 & 21:45-23:00

報名連結

2020年4月23日(四) 20:00-21:15 & 21:45-23:00

報名連結

活動收費﹕$280 /位

名額﹕6 位/每場

對象：子女就讀N班至K2家長