【新冠肺炎】外傭假期無視限聚令　勞工署：本周末有機會直接票控

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情漸趨嚴重，政府早前訂立《禁止群組聚集規例》，禁止多於4人在公眾地方聚集，但剛過去的周末仍有不少僱主反映其外傭仍然照舊聚集，而執法部門亦只是勸喻，擔心未來周末情況持續。 香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示今日收到勞工處來電表示未來假日將派員到外傭經常聚集地區宣傳，其引述特首不排除向她們發出2,000元罰款告票，並落案作刑事起訴，會影響外傭日後簽証，呼籲僱主通知今周末仍決定堅持出門的外傭。 (資料圖片)

勞工處本周末派員巡查

徐小姐表示今日約中午時收勞工處職員來電通知，由於留意到上星期仍然有很多外傭無視新規例繼續聚集，所以在未來假期會派員到外傭常聚集地區加強宣傳。她說：「勞工處亦想實際視察情況，並會作出勸喻提醒外傭防疫措施，由於相關法例除了中英文條文解釋外，並於有其他語言，印尼籍女傭內容未必可以了解清楚法例內容，故勞工處會趕印不同種語言文字的宣傳防疫單張派發。」

或即票控 並影響日後工作簽證

另外，勞工處向徐小姐表示由於法例已推行一星期，本周末將引述特首林鄭在記者會時稱不排除在無警告下，直接向違反限聚令人士發出罰款2000元告票，並不再只是勸喻，徐小姐說：「如果仍然一大班女傭聚會或組織活動，相信被票控機會很大。雖然勞工處沒有表明是否開放執法權與其他政府部門發出票控，但我估計有機會如食環處、康文署職員亦可協助執法。」除了票控之外，徐小姐亦提醒犯法會有刑事起訴風險，將影響外傭下次來港工作簽證，僱主可以提醒外傭相關情況，有機會影響未來工作生計。

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菲、印新例：拒收染病屍體 需在港火化

此外，菲律賓及印尼政府已公佈感染新冠肺炎死亡外傭屍體將版拒絕運返所屬國家，徐小姐說：「即是如果外傭在香港確診死亡，將要在香港火化，最後只能將骨灰送回鄉。而僱主自己亦要留意並可向外傭說明現時香港醫療系統緊張，醫院隔離床位不足，懷疑個案也未必可以即時送院，要徹底清除家居的病菌亦不容易，所以雙方應合作減少外出及聚集，直到疫情得以舒緩。」