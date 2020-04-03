【天氣潮濕】回南天好難頂　教你五樣家居用品代替抽濕機

回南天至，近日濕度飆至100%，牆上掛着水珠，霉菌滋生，影響物品的儲存和家居環境衛生！除了開抽濕機，亦有些吸濕小法寶，可以放在櫃子裏驅走濕氣，還可以節省電費！

1.咖啡渣、茶葉渣

把用完的咖啡渣和茶渣，放入微波爐叮至乾透，再放入紗布袋或舊絲襪，便可以完成天然的防濕包。不只可以吸濕，還可以吸走異味，咖啡渣還會發出淡淡的咖啡香氣。大約3個月更換一次。

現在於各大連鎖咖啡店，只需自備器皿到店內，便可免費取走咖啡渣。因此，這個防潮吸濕包是幾近零成本，十分划算！

2.橙皮

吃橙時棄掉的橙皮也相當有用，除了可以加糖製作環保酵素，用來清潔家居之外，還有吸濕的功效！先把橙皮切絲，再用太陽曬乾，或是用微波爐烘乾，接着放入絲襪或紗布袋便成，大約10天更換一次。其他芸香類的水果皮，例如柚子、柑、檸檬的果皮亦有相同功效，不妨一試。

3.梳打粉

清潔、除臭小幫手梳打粉，亦是防潮好物！把梳打粉放入瓶子，再用紙巾蓋好，用橡筋綁實。大約一個月更換一次，換下來的梳打粉可以加入白醋，製作為天然的家居清潔劑，不論抽油煙機，還是兒童玩具都可以用上啊！

4.報紙

其實報紙是容易得到、又便宜的吸濕好幫手。把報紙捲成條狀，用膠紙黏好，再放在鞋櫃的角落，待報紙軟掉或是大約2個月更換一次就可以。

5.竹炭

竹炭含有很多的細孔，當空氣和水經過時，便會產生吸附作用，能淨化空氣和帶走空氣中的水分。當竹炭吸濕後變黑，可以放在太陽下曬乾，循環再用。

疫情期間，不少家長仍要上班，而且更要日日洗衣以防染到病菌，想衣物快乾，可以參考以下做法：