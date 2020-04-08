素食媽媽從沒進食營養補充品　孕期全素誕下足磅BB：最緊要識食！

素食導師Doris除了開烹調班授徙外，亦有出書及在電視教人煮素，素齡30年除了換來健康少病的身體外，年半前她更誕下胎裡素女兒(Mika)，孕期沒有吃葉酸與營養補充品，女兒順產出世達7磅11，皮膚白滑、頭髮又黑又多，早前Mika打1歲針時醫生更指無論身高、體重都十分理想。 對於很多人質疑素食是否可提供足夠營養給孕婦與BB時，Doris已用行動證明:「只要吃得均衡，陀B生仔坐月吃素一樣健康冇問題。」 攝影：歐嘉樂 場地提供：Kind Kitchen by Green Common

早前Doris帶女兒Mika打1歲針，醫生表示 Mika生長指數不錯，無論身高、體重都十分理想。

吃素從家人患病開始

從8歲開始吃素的Doris原先是因為爸爸尿酸重經常腰骨痛，遇到一位醫生建議吃素改善，爸爸尿酸痛問題好轉，而為了方便媽媽煮飯不用分開素食與肉食，在咨詢過家庭醫生後，Doris全家人便開始走肉吃素，漸漸大家的健康都得到改善，她說：「嫲嫲也因為吃素改善了偏頭痛問題，之前吃再多的頭痛藥都未能根治，吃素之後就不藥而癒，而我自己亦少了感冒發燒。」

懷孕戒蛋奶怕激素與濕疹

而Doris的丈夫原先是無肉不歡，但慢慢也跟著Doris吃素，只是因為工作關係不時要出外吃飯才會選擇蛋奶素。順理成章，懷孕後的Doris也繼續吃素，但身邊很多朋友勸她要小心胎兒不夠營養。

她說：「就連有些醫生朋友見我連蛋奶都不吃只吃全素，就很擔心我不夠營養，建議我吃多種維他命。但因為我擔心蛋含激素所以才戒了蛋；而有很多研究報告顯示孕婦飲太多奶有機會增加bb患上濕疹機會，所以我決定全戒了。其實蛋白質可以在果仁、杏仁、豆類、藜麥中找到，藜麥更可以加在米飯中一起煮，我不吃白飯改吃紅米糙米十穀米飯，這都是素食者補充蛋白質來源的方法。」

孕期從未便秘腰痛抽筋

現時很多女性在準備懷孕時已開始服食葉酸，孕期更會吃多種營養補充品，Doris說：「因為我本身已經吃很多菜，所以沒有補充葉酸。初時個胎未陀穩，有試過出血，於是去看中醫，吃了醫師開的安胎藥就沒事了，懷孕7個月時我還去了泰國旅行，怕以後湊BB困身難出門。」

而Doris的營養師朋友一直關心她的飲食，沒有要她特別食鈣丸，她說：「直到生完女兒後，醫生才叫我吃鐵丸，所以之前沒有吃補充品也沒有不夠血或營養。慶幸懷孕常見問題如便秘、腰痛、抽筋、妊娠糖尿病等等我都沒有。」

要吃得均衡不能偏食

對於孕媽媽來說，可能總會不放心吃素怕胎兒不夠營養，縱使想吃亦不知從何入手，Doris建議要找專業人士幫忙，她說：「如正在懷孕當然可以選擇中醫調理，亦可找註冊營養師幫忙管理飲食，但如果你想吃素，但又偏食、又吃得少，就真的可能會影響胎兒健康。很多人會懷疑我不夠營養給BB，但女兒順產出世，有7磅11，足以證明只要吃得對，全素陀B餵哺沒問題，而且一切指素都健康同正常。」

彩虹食物法則

坐月的Doris也如常吃素，女兒Mika也是素BB，Doris建議想吃素的媽媽可以用顏色來看營養是否充足。她說：「近年很流行的彩虹食法是很簡單吃素的好方法，我自己煮食物的時候也會用這個方向，我會打果露時放入不同顏色的材料，羽衣甘藍、紅蘿蔔、蘋果、香蕉，煲湯會煲蕃茄、紅蘿蔔、腰果、豆、椰棗、杞子、黑豆粉都可以幫助補充蛋白質，當然也我媽媽也有煲中藥的湯水、炒米茶給我喝。」而Mika的加固過程也很順利，由一開始到只吃糙米粥仔到現在已加入很多不同的素材料，女兒吃得開心又滿足。

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點圖Doris推介BB加固素食譜