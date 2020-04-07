【新冠肺炎】台收銀員疑因鈔票染疫　媽媽購物要注意咩？醫生咁講

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情持續肆虐，台灣日前出現一宗收銀員確診病例，惹來鈔票播毒的疑雲。有專家指出，新型冠狀病毒可於鈔票表面存活長達10天。除了收銀員，普羅市民的日常生活亦難免接觸到鈔票，出外消費又有什麼要注意？

存活長達十天

日前台灣出現一宗收銀員確診病例，患者沒有外遊史，上班期間亦有佩戴口罩，當地醫生一度懷疑他透過鈔票和硬幣的間接接觸而染疫。台中中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬表示，新型冠狀病毒可以在鈔票、硬幣上存活4小時；港大公共衛生學院的團隊早前研究測試則發現，病毒於鈔票表面可存活2日；美國喬治華盛頓大學醫學院主任馬焦瓦（Sanjay Maggirwar）亦曾指，病毒可在鈔票及人們經常接觸的表面上，以高活性狀態存活10天。

時刻緊記勤洗手

家庭醫生張國威表示，現時所知的新冠肺炎傳播途徑是飛沫傳播，基本的預防措施為佩戴口罩和勤洗手。「病毒會透過感染者的飛沫或體液，如口水、鼻涕傳播，如患者雙手污染了，再接觸某些物品，包括硬幣、紙幣或是升降機按鈕，其他人用手接觸過，便有機會接觸到病毒，甚至帶回家，令自己或家人感染。我們或會有一些小動作觸碰面部器官，例如捽眼，佩戴口罩除了可阻隔飛沫，亦可避免雙手觸碰自己的面部。」

他提醒要時刻緊記勤洗手，如當除下口罩，以及進食前，要把雙手徹底清潔和消毒。「某些行業的人士較常接觸紙幣和硬幣，完成工作後也要徹底清潔雙手。我們很難說要把錢幣消毒，也不建議這樣做，因為會破壞紙幣。」

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善用電子貨幣 小心處理食材

作為消費者，要減少接觸錢幣，張醫生亦建議多用電子付款。「例如八達通、信用卡，或其他電子消費模式，亦可減少接觸現金的機會。」

河南科技大學第二附屬醫院感染科主任孫和才曾指，若新型冠狀病毒通過飛沫或直接接觸，傳播到蔬果、肉類表面，可存活不超過48小時。張醫生提醒，購買蔬果、肉類回家，要用清水清洗乾淨。「消毒劑唔可以食落肚，不可能用很多消毒產品處理食物，主要都是用清水洗。水果清洗後，可削去外皮才進食。想更安心的話，可選擇一些可剝皮的水果，如香蕉，當然處理食物前也要清潔雙手。」

近來大家少了外出用膳，不時外賣熟食回家。張醫生提醒：「用來裝外賣的膠袋，其他人也可能接觸過，回到家不宜立即放上飯枱。可先放在另一個地方，把入面的食物取出；另外亦可把食物放入家裡的器皿。做多重工夫，保障會更大。」

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