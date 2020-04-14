【停課不停學】無裝置配合網上學習　機構收舊平板派劏房家庭

停課期間，不少學校實行網上教學希望同學能吸收更多本應今學期所掌握的知識，但對於不少劏房、基層家庭來說，此舉可謂是「停課加停學」，他們在狹窄的居住環境下容不下桌上型電腦，家中也沒有任何便攜式裝置，因此便錯過了不少網上課堂，與同學拉開差距。

綠腳丫發起人助機構收舊平板 手機難以應付網上教學

綠腳丫發起人Kenny

綠腳丫是由一班家長自發走在一起的社會企業，發起人Kenny早前成功透過公開呼籲為基督教香港信義會太和青少年綜合服務中心收集20多部二手手提電腦/平板電腦，可是需要相關支援的家庭數量遠不止這個數目，而且亦多了很多家長查詢平板電腦事宜，於是現呼籲更多善心人能捐出舊機。

除了平板電腦外，Kenny指基層家庭還面臨網絡上的問題需要解決，他們大多數只有手機以及普通上網月費計劃，是難以應付網上教學的需求，因此現在也在想方法為基層家庭提供WIFI蛋，助他們度過難關。

受助者以中學生優先

基督教香港信義會太和青少年綜合服務中心主任Lynn指，是次收舊機的服務對象主要是大埔區內的劏房及基層家庭，優先會派發給有需要的中學生，然後是多於一名子女的家庭，再之後是小學生。如果市民有任何具備上網功能的舊平板電腦，歡迎在回復出廠設定後捐贈給有需要家庭，填妥下表後，機構會盡快與你聯絡跟進，相約交收詳情。

可按此填寫捐贈表格