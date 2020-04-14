《夫妻的世界》跟52歲金喜愛學保養 盤點港日韓台8大凍齡美魔女

韓劇《夫妻的世界》最近熱播，劇集以大膽的出軌、偷情、復仇劇情，成功吸引觀眾收看，收視率甚至超越《愛的迫降》和《梨泰園 CLASS》。52歲的韓國女演員金喜愛於劇集中飾演女主角，和朴海俊、金永敏都有大尺度床戲，除了演技備受讚賞，金喜愛的一副好身材亦隨即成為觀眾熱話！其實娛樂圈亦有不少「凍齡美魔女」，每一位都擁有完美的膚質和好身材，即睇香港、韓國、日本、台灣8大凍齡美魔女！

1.金喜愛 52歲（韓國）

韓國女演員金喜愛憑著《夫妻的世界》人氣急升。現年52歲的金喜愛曾講過自己對管理身材非常嚴厲，除了懷孕期間，30年來都維持49公斤的體重。金喜愛遵循3大由內而外的保養守則，以保持纖細的四肢及透亮膚質。

飲食：避免吃辛辣、刺激的食物

金喜愛十分重視內在保養，她會盡量避免食用刺激性或者辛辣的食物，以免給身體過多負擔。另外亦會每日攝取堅果類、高麗菜和黑豆食品作為營養補給。不過金喜愛並不會每日以一種規定的烹調方式烹調食物，反而會以不同的方式處理食材，例如堅果類加以其他佐料炒在一起，或將青菜類打成蔬菜果汁。

運動：每週堅持運動 4-5 次、維持相同體重

除了控制飲食外，金喜愛亦非常注重運動習慣，即使工作再忙也堅持運動。她曾講過沒有做運動的話，就像沒有做功課一樣，要做到習慣成自然。金喜愛一星期會運動四至五次，讓自己的體脂肪維持在15%，主要運動為跑步、弓箭步與深蹲，以燃燒脂肪和緊實大腿肌肉。

肌膚保養：重視抗老、做好保濕

金喜愛非常著重抗老保養，除了使用抗老效果好的護膚品，在皮膚狀況不穩定的日子，更會以面膜搭配乳霜護膚。

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2.李英愛 49歲（韓國）

有「韓國第一美女」之稱的天后李英愛絕對是韓國最美凍齡女星，現年49歲的李英愛憑《大長今》一劇而廣受香港人認識，自從她結婚後就全心投入家庭生活，間中才出現在螢光幕前。李英愛曾透露自己遵循3大「內外兼具」的保養守則，除了注重保養、飲食，心理層面亦應該要調整。

一天喝10杯暖水

李英愛表示自己皮膚很薄，容易乾燥，因此會經常喝水保持體內水分的充足。通常每天早上一起床，就先喝一杯暖水 ，並每日至少要喝十杯水。

用提子代替午餐或晚餐

李英愛曾經提到，自己用提子瘦身的方式，以一串提子(約12至14粒) 連皮一起吃，代替午餐或晚餐。由於一串提子只有30卡路里，並含大量有助提高新陳代謝速率的白藜蘆醇，連續吃一個月便能瘦身，同時讓膚質變得更加透亮。

坦然接受歲月洗禮

李英愛認為，隨著年紀增長，笑起來有一點細紋也沒關係。因為年齡的增長能讓她在演員路上表現得更具層次，臉上的細紋亦更能在作品中帶出動人情感表現。李英愛表示自己很享受自己人妻及人母的身份，平常會和家人一起到戶外行山，呼吸新鮮空氣，亦能夠讓心情放鬆。

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3. 黎姿 48歲（香港）

現年48歲的黎姿一直是香港有名的凍齡女星，作為三女之母，樣貌和身材依然依然完美。黎姿經常在社交網站分享保養及健康飲食心得，她表示自己遵從兩大飲食原則Keep Fit。黎姿分享的健康餐單可見，她會進食一些健康食材，例如含豐富維他命和膳食纖維的抱子甘藍。另外，她亦堅持睡前4小時不進食的原則，並多喝溫水而去水腫，再配合均衡營養飲食和穩定的作息時間，便能保養出好肌膚。

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4.陳慧琳 47歲（香港）

陳慧琳作為兩孩之母，雖然已經47歲，但不論樣貌和身材依然非常完美。陳慧琳指自己「很懶」，在保養方面並不太講究，對於凍齡法則只有一項－「飲水」。陳慧琳曾表示如果知道有大型活動要去，在三、四日前就會開始不停飲水，飲至一天上六至七次廁所，幾日後皮膚就會有光澤，妝也會貼服很多。

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5.林志玲 45歲（台灣）

林志玲被譽為「台灣第一美女」，她嚴格控制自己的飲食，為了讓肌膚更加潤滑，她會每日飲2公升水，並間中飲檸檬水、薏仁水。並且勤敷面膜和做面部按摩。

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6.許路兒 44歲（台灣）

或許未必很多人知道誰是許路兒，不過她的凍齡程度真的非常誇張。44歲許路兒身為台灣藝人許維恩的姐姐，在台灣有「23歲皮膚的中年婦女」之稱，她擁有一副與年齡不符的童顏外表，曾兩度登上英國每日郵報。

許路兒的凍齡法則是良好的護膚和飲食習慣，她經常用薄敷凍膜並按摩臉部後直接睡覺，讓肌膚由內而外保持水嫩。飲食方面，許路兒堅持7點前要吃完晚飯的黃金定律，並且會吃得很清淡，不但要少鹽、少油，而且只吃新鮮食物。另外她攝取較多蔬菜水果，少吃肉類、澱粉類，平常她只喝水，含糖的飲品完全不喝。

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7.石田百合子 50歲（日本）

日劇《逃避雖可恥但有用》中，飾演新垣結衣百合姨姨的日本演員石田百合子榮登日本「年齡不詳的女星」冠軍。石田百合子現年50歲，比起臉部保養，她更著重飲食、運動與生活習慣。石田百合子非常注重蛋白質攝取，她早晚都會喝一杯大豆蛋白質與豆乳粉調和的飲料，並經常進食青瓜。除了飲食，石田百合子練習皮拉提斯至少有10年，她的柔軟度非常好，甚至能夠將把腳舉高到接近頭部。

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8.天海佑希 52歲（日本）

日劇女王天海祐希出道32年，堪稱為「日本美魔女之首」。現年52歲的天海佑希透過3個秘訣達到凍齡效果，運動方面，天海佑希非常喜歡健身，不管工作有多麽忙碌也會到健身室做運動，運動後亦會做不同的伸展運動、瑜伽動作和按摩放鬆肌肉。飲食方面，天海佑希經常吃發酵食物，尤其是納豆。護膚方面，天海佑希堅持會在休息日不化妝，讓皮膚多休息，久而久之皮膚便會變好。