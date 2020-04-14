【新冠肺炎】烘焙家庭大增　冰櫃、麵粉需求大　仲有搶呢啲

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）影響，不少市民留家抗疫，加上受到限聚令限制，大家也紛紛變「廚神」留家自煮，令烘焙店生意逆市上升。除了製作麵包、蛋糕必須的麵粉和酵母於日前開始缺貨，今日記者走訪上海街，發現除了搶麵粉，仲有呢啲搶手貨！ 攝影：鄧煥儀

不少電器店把冰櫃放於當眼處。

冰櫃儲糧 疫情下銷量升

上海街又名「廚房用品街」，最近更成為新手廚神的蒲點！網上有不少媽媽分享，近來購入了小冰櫃來儲存食物。上海街兩旁有不少廚具電器店，均把小冰櫃放在店面當眼處，價錢由一千至二千多元不等，更有些指定特價款式供應，大部份提供現貨發售。店員表示，冰櫃近日銷量上升，指於疫情下多了人買冰櫃「返屋企雪住啲嘢。」

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乳製品缺貨 供應商加價

烘焙店的麵粉和酵母於日前開始缺貨，記者今日走訪數間烘焙店，均見人頭湧湧，麵粉亦開始陸續返貨，惟貨架上的餅模、香精、糖霜亦見被搶購一空。

超市缺貨：

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不少烘焙用品被搶購一空。

烘焙店老闆黃生指，近日店裡人流增約四成，復活節前為搶購高峰期，不少媽媽前來買材料，打算與孩子一同下廚。現時店裡出現部分麵粉和乳製品缺貨，他指部分外地輸入品，如來自日本的麵粉和來自法國的乳製品供應緊張，透露有一至兩間供應商調整價格。「都盡量滿足客人需要，麵粉嘅話牌子選擇多，冇咗一隻仲有另一隻。但乳製品不可儲存過久，不會一次入太多貨。」現時店裡的餅模也存貨不多，但他表示「硬件上唔擔心」，相信短期內可返貨，而乳製品的供應亦有望於四月內回復正常。

平常也會烘焙的戴小姐到店裡購買朱古力，表示家裡有麵粉存貨，近日的搶購潮對她的影響不大，只是「特別牌子的材料比較難搵」，但坦言不會「大手入貨」，只會「買返需要的份量。」