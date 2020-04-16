【兒童口罩】台主播抱怨1歲女無法戴口罩被驅趕：BB真的不受控呀

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近來新型冠狀病毒肺炎COVID-19肆虐全球，台灣許多公共場所也開始實施強制戴口罩才能進出的規定。美女主播廖婕妤15日在臉書上表示，這幾天帶女兒北上，在高速公路休息站想替女兒換尿片時，女兒卻因沒戴口罩遭攔阻。

台灣知名女主播廖婕妤與寶貝女兒璇璇（點圖放大瀏覽）：

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廖婕妤當時向服務人員表示，女兒因為才1歲根本戴不住口罩，就算戴上了也會一直扯掉，對方則告訴她：「那妳只能回車上換！」

她知道對方需照本子辦事，「但1歲嫩嬰真的不受控，坊間也買不到適合的幼幼版尺寸，兒童口罩一戴上去，她眼睛都不見了」。

廖婕妤突然想起前幾日台灣衛生福利部部長陳時中曾說過這個問題，並表示小嬰兒無法戴口罩，呼籲民眾疼惜，她也知道「有碰到小嬰兒時，大人盡量主動保持社交距離」。

日前正逢台灣兒童口罩開放網路預購的日子，她也希望政府能開賣幼幼版口罩，讓1~3歲的小孩也能有適合的口罩戴。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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