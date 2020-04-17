【ETV】教育電視宣布停拍成集體回憶　不少童星已為人母

不少父母的成長年代，科技發展未像現在般發達，看電視是最大的娛樂！而陪伴著父母童年成長的節目，一定有教育電視ETV的蹤影，可惜的是，這一代已是互聯網的世界，網上資源眾多內容更豐富，ETV亦宣布停拍，大家只能在網上重看以往的經典回味。

服務市民接近50年 不少明星也有演出

教育電視在1971年啟播，服務大眾接49年後決定停拍並不再電視上廣播，而這些陪伴大家成長的小童星，亦和大家一樣不知不覺間已經已為人母，令人慨嘆時光的無情，以下有一些曾出演ETV的女明星，不知道大家猜不猜得出她們是誰！

唐寧

不少媽媽心中的美魔女唐寧相信是相當易認，小時候已經五官標緻，八歲就做童星的她現在已成為不少媽媽的關注對象。

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鄧紫棋

鄧紫棋16歲以歌手身份出道，現在已成為知名女歌手，和小時候相比，只是有些「baby fat」，仔細看看的話還是可以認出。

連詩雅

一句「 Rest in piece」令網民經常揶揄她是「偽ABC」，不過約20年前連詩雅已經在ETV的英文節目展現語言能力，和一眾外國小朋友在節目交流。

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楊思琦

在參加香港小姐之前，楊思琦在大學以普通話教育為主修科，從而練得一口流利普通話，機緣巧合下參與了教育電視的拍攝，目前已誕下第二胎的她也是不少媽媽會關注的對象。

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黃美棋

作為童星出身的「美棋BB」出現在教育電視當然不是意外的事，是少數年輕一輩也認識的童星代表。不過對大人來說也不會陌生，因為她曾出演不少經典劇集、電影，如《我和殭屍有個約會II》、《行運一條龍》等。

其實教育電視還有很多熟悉的臉孔，你們能認出他們是誰嗎？