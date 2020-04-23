【肺炎口罩】港爸自設廠房生產　心痛孩子無口罩用：點解會咁慘！

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情之下，張羅防疫物資成為大家的日常，「撲口罩難，撲學童口罩更難」成為不少家長的心聲。兩位80後港爸 — 豆爸爸和洋爸爸，過去數個月一直以不同方法，為孩子「撲口罩」。 眼見不少家長為口罩疲於奔命，兩位爸爸更心痛孩子無口罩用，便索性自設廠房，創辦「Maskology 口罩．學」生產學童口罩，希望可為香港的小朋友「盡吓力」！

四出撲口罩 網購曾被騙

豆爸爸和洋爸爸從小認識，是小學及中學同學，畢業後各自投入教育行業，後來合辦教育機構。年初新冠肺炎來襲，兩位爸爸亦與其他家長一樣，四出為分別5歲及3歲的孩子「撲口罩」。洋爸爸憶述：「當時搵適合3歲幼童嘅口罩真係好困難，只好搵中童口罩，再綁一個結。成個二月都係忙撲口罩，試過網上留言落訂、去排隊，最後要拍外國朋友膊頭，先有十個二十個 …… 真係寧願自己唔戴！」。

豆爸爸亦透露，「當時太太主力搜羅口罩，佢真係好擔心，無口罩就只好留喺屋企。我哋真係試過網購口罩時被人呃過錢，有過實在的親身經歷，希望可以幫香港其他小朋友。」

身兼教育工作者 體會家長苦況

兩位爸爸更心痛孩子在疫情下，口罩不足又常困在家中，生活驟然改變。洋爸爸表示：「佢哋停課，又唔可以成日出街，生活pattern（模式）突然改變，真係心痛，會諗『點解會咁慘呢？』」豆爸爸更指，孩子在家不能充分「放電」，令孩子的情緒不時大起大落，容易發脾氣。

他們的教育中心在疫情之下大部分時間停業，但他們不時遇到雙職家長的求助。洋爸爸分享：「我哋嘅小朋友仲細，都仲可以喺屋企自己玩。有啲大啲嘅，可能8、9歲，情況就唔同。有雙職家長同我哋講，希望可以嚟中心補習，但屋企又得返幾個口罩，問可唔可以幫吓佢。中心都有少少口罩存貨，就攞嚟俾佢哋。聽過有啲家長話，小朋友一星期先落一次街買飯，又有啲40日無出過街，成件事都好扭曲！」加上身為教育工作者，他們更知道學童口罩的供應，與復課日子有莫大關係。「唔夠口罩，就更加復唔到課。」於是便萌生自設廠房的念頭。

自設廠房 推出口罩配件

豆爸爸和洋爸爸利用人脈，找尋生產口罩所需的機器和原材料。然而，學童口罩市場規模小，大部份廠商都集中供應成人口罩機，令學童口罩機器與配件供應少，成本高。他們向多間廠商叩門後，才有廠商答允協助。

他們本著「過得自己過得人」的宗旨，對工序、檢測等各項細節都有一定要求，希望可以「精益求精」，但由於始終是「外行人」，因此他們形容過程為「摸住石頭過河」，碰過不少釘，損失金錢和時間。

現時品牌於火炭自設符合無塵車間廠房，除了生產學童口罩，亦提供護耳扣及口罩暫存盒。之所以供應這些產品，亦是源於作為家長及教育工作者的親身觀察。洋爸爸指：「起初我的兒子用中童口罩，橡筋位打結，令佢耳仔好唔舒服。有時帶佢出街，跑跑跳跳又容易跌落嚟。」

他又表示，口罩暫存盒可確保孩子在復課後不會誤用受污染的口罩。「出街食飯，大人會識將口罩放入信封或口罩夾，但小朋友操作唔到咁細緻嘅動作。就算用保鮮袋，我哋不時見學生塞入書包之後會變咗『霉菜』。如果用暫存盒，復課食飯嗰陣，佢哋自己都可以處理到。如果存貨量許可，家長又可以將個新口罩放入盒，叫小朋友飯後自己更換。」

勉勵家長要堅強

洋爸爸表示，疫情之下，理解父母同時面對各方壓力。「知道為人父母都係辛苦，一方面裁減人工，另一方面家庭負擔又可能重咗。小朋友精力無處發放，又可能衍生情緒問題。但呢個時間家長更需要忍耐，亦要定時安排啲活動俾小朋友，例如以往我每晚都同小朋友去公園踩單車，而家就一星期一次，等佢哋未至於有太過『翻天覆地』嘅生活變化，唔會太過suffer（受苦）。」

豆爸爸則指，他的孩子比洋爸爸的孩子年長，較為明白「病毒」的存在，也會「驚病毒」，亦較能適應生活習慣上的轉變，例如知道要勤用搓手液等。「希望家長、孩子都要堅強，快啲一齊捱過疫情，相信一切總會過去的。」

「Maskology口罩．學」於今日（4月23日）中午12時開始接受限時網上預購，預計5月中投產，5月下旬起至6月首輪發貨，7月次輪發貨。

網站：www.maskology.com.hk（將於4月23日早上11時啟動）