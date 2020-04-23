【一田購物優惠2020】網上率先搶　媽媽必掃DYSON風扇康寧鍋具

撰文：黃慧雯
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每年5月又是媽媽忙於掃平貨的時間，除了SOGO感謝祭，一田購物優惠日也是掃平貨的焦點，今年受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，兩間店舖都轉攻網上購物，一田購物優惠日eShop搶先於4月29日至5月10日推出網購，今年網上貨品選擇更大幅增加至1,300款，其中超市貨品更多達342款，並首次有急凍及冷凍食品。
半年一度的一田購物優惠日將於5月28日至6月3日，eShop(加強版)搶閘於4月29日至5月10日登場，發售日期由以往7日增長至12日，貨品種類大幅增加，網上更推出每日必搶主題，每日於早上10時開售，包括必搶的角落小夥伴12件嬰兒床品套裝、雪花秀、Shiseido、RMK、Belif護膚品及DYSON PURE COOL™二合一智能空氣淨化風扇等，不用到門市排長龍，媽媽在家中湊住小朋友都可以掃平貨。
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