【母親節】向媽媽致敬的5本繪本推介　無懼疫情感謝母愛

受疫情影響，今年的母親節恐怕不能外出慶祝了，但要表達愛意，又怎會受地方限制呢？肥哥哥（黃巧書）特別推介了這幾本關於媽媽的書，讓大家可以有趣、溫暖、感動的方式表達和感受媽媽的愛！ （圖片由受訪者提供）

《我的媽媽・我的寶貝：心心相繫雙開繪本》

出版社：妙蒜小農￼

媽媽有時候難免覺得孩子頑皮又難纏，孩子又會認為媽媽長氣又嘮叨！這本書分開了左右兩部分，一邊道出媽媽對孩子￼的想法，另一邊說出孩子對媽媽￼的心聲！閱讀自己角度的部分時，肯定可以引起你的共鳴！

但這本書更適宜親子共讀，媽媽和孩子可以藉此將多年來心底的說話和想法與對方分享，絕對能你給你一個難忘的親子時光，母親節的特備節目￼！

《外婆跟我說秘密》

出版社：妙蒜小農

媽媽小時候是怎樣的呢？她會是禮貌、乖巧又勤力嗎？就如她要求孩子所做的一樣？￼真相當然要問外婆了！

作為媽媽，有時看見孩子的「所作所為」￼和想法，就如一面鏡子看見兒時的自己！我們可以藉著書中的外婆，和孩子分享自己兒時的點滴，這樣除了可加深了解對方之外，更好玩的事讓他們明白￼「￼￼我完全知道你的想法」因為我都做過！￼

《我媽媽才是超級英雄》

出版社：水滴文化￼

我媽媽是最厲害的，因為她的腦袋可以裝到幾千樣東西！不！我的媽媽才是最厲害的，因為她可以回答我任何問題！

無論是大事或小事，都可以是孩子仰慕￼你的地方！因為媽媽對孩子的愛，就是最厲害的能量，令媽媽們做出很多￼「不可能做到的事」￼￼！每個媽媽都是孩子心目中的超級英雄，加油！

《我離開之後》

出版社：三采文化￼

如果有一天媽媽￼離開了你，我會希望孩子怎樣生活下去呢？這是一本近期非常熱賣的溫馨催淚作！講述一位媽媽預先為孩子寫下的「生活指南」- ￼當她離開後，每一天孩子們可以怎麼生活下去￼！￼這就像是一本窩心的筆記，￼媽媽不在時，孩子只需要揭開這本筆記就能找到生活的方向和暖心的鼓勵，難怪成為近期母親節禮物首選￼！￼￼￼￼

身體不能陪伴對方一輩子，但愛可以一直流存。一本感動、催淚、充滿愛的書提醒你，正因會有失去的一天，所以更要珍惜現在一起的日子！

《媽媽變成鴨￼》

出版社：采實文化￼

作為媽媽，我極力建議將這本書獻給￼我們的孩子和丈夫閱讀！￼故事是講述一位媽媽因為被老公和孩子嫌棄她囉嗦，所以將她變成鴨不能說話。但重點來了！沒有了媽媽的囉嗦，￼孩子和老公的生活會變成怎樣？識睇一定要他們睇到結局，包所有媽媽「心都涼曬」！￼￼