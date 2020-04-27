【皮膚敏感】養狗男童對兔子現過敏　醫生：不同動物有不同致敏源

在家飼養可愛的寵物，可令家庭增添快樂，更可培養孩子責任心。但家長們把寵物帶回家前，也得做足預備工夫。一名6歲男童的家裡向來飼養狗隻，後來家長為家庭加入兔子新成員，卻出現皮膚敏感。皮膚科專科醫生陳湧表示，不同動物會有不同的致敏源，每個人的反應皆會不同，建議飼養前先要三思。

半身出現敏感

林爸爸的兒子剛好6歲，自小患濕疹，當遇到某些情況，例如環境多塵，便可能出現敏感。他們家裡向來飼養小狗，也一直相安無事。直至最近家裡養了一隻兔子，兒子便開始於面部及手肘等部位出現過敏症狀。

「兒子接觸新小兔後，上半身馬上又紅又熱、痕癢，又有『一撻撻』，凸起紅腫，好似蚊咬，大約一小時才全退。起初都唔知發生乜事，以為佢食錯嘢，但是每次接觸兔子後便立即敏感，所以都有懷疑。」

林爸爸曾經為兒子洗澡，但情況未見好轉，隨後便到診所求診。「醫生解釋了原因，配了抗敏感藥水，並建議小孩要戴手套才可接觸兔子。」因孩子出現過敏症狀，他只好迫於無奈把兔子轉贈親人。

敏感反應因人而異

皮膚科專科醫生陳湧表示，寵物的唾液、皮屑、毛髮，皆是不同的致敏源，當飛揚於空氣中，可能會造成呼吸道及皮膚的敏感症狀。「除了鼻敏感，也會帶來急慢和慢性的皮膚敏感。急性的通常幾分鐘病發，出現紅疹、風癩、呼吸困難、眼腫，甚至張不開眼睛。慢性的則通常幾天後發作，症狀會與濕疹相似，出現紅腫、甩皮。症狀的嚴重程度，則視乎致敏物的濃度和暴露於致敏物的時間。」 寵物令人過敏的另一個原因，是動物身上帶有致敏源，如藏於毛髮上的塵蟎。「如果是因為這個原因，則可先替寵物徹底清潔洗澡，及帶同寵物求診獸醫。」

至於為何男童家裡一直有飼養狗隻，卻對兔子出現過敏，他解釋，不同物種體內的蛋白質不同，敏感反應亦因人而異。「好似有啲人食咩都無事，剩係食花生會敏感一樣。如果真係容易對寵物的毛髮過敏，則建議飼養較少毛髮的動物，又或者金魚、烏龜等。」

減少空氣懸浮物

當孩子出現過敏症狀，陳醫生提醒，宜立即協助孩子遠離致敏源，也切記不要過度搔癢皮膚，否則會令症狀惡化。他建議可以冷水沖一沖痕癢處，「涼吓佢」，或以濕布輕抹，以舒緩症狀。當需要再次接觸寵物，最好戴上手套，或以毛巾墊著雙手，惟這方法不能避免接觸飄揚於空氣中的致敏源。

不想孩子對寵物出現過敏，陳醫生表示，飼養寵物前宜先讓孩子摸一摸。「不要一看到就立即下決定領養或購買寵物，宜先讓孩子接觸一下。」如孩子對寵物出現過敏，家長又堅持繼續飼養，他建議，要時刻保持家居環境衛生，以減少空氣中的懸浮物。「例如可以放置空氣清新機，定時拖地和吸塵，避免使用容易藏著動物毛髮的長毛地毯，並時刻保持空氣流通。」

5招保持家居衛生：