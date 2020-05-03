【新冠肺炎】芬蘭政府為孩子開記者會　解答疫情問題│芬紛聊天

繼挪威與紐西蘭後，芬蘭政府在早前(4/24)為孩子召開了一場新聞記者會，出席者有總理Sanna Marin、教育部長Li Andersson、科學文化部長Hanna Kosonen。三位首長面帶微笑，將講話速度放慢，並用孩子也能理解的語句先向孩子說明目前芬蘭的情況，接著遠端回答多位7~12歲兒童的提問。 【編按：作者為芬紛聊天】

老師也立即傳訊息來要全班一起觀看記者會直播，來看看孩子們問了什麼問題吧！這也是好多好多孩子心中共同的疑問啊！

孩子：「我們什麼時候可以去上學？可以舉辦春季聚會嗎？可以領到春季證書嗎？」

教育部長：「這是每個人心中的疑問，我們會聽取專家的意見，下週會決定是否有機會在春季學期結束前讓一些人先回學校，至於秋天，目前還沒有理由認為會不能正常上學。目前不建議舉辦春季聚會，但你可以與自己的父母在家裡舉辦，通過視訊與同學聯繫。如果一些學生返回學校，那就可以在自己的班級中分發證書，如果沒辦法回校上課，那麼學校會將證書郵寄給所有學生。」

孩子：「芬蘭的情況還好嗎？」

總理：「如果將芬蘭與其他許多國家的情況進行比較，芬蘭的情況還好，但疾病還是正在傳播中。因此，很重要的是每個人都要和朋友與親人保持遠程聯繫。政府每天會監視著局勢的發展，並在必要時做出決定，保護每個芬蘭人免受這種疾病的侵害。」

孩子：「哪時候會有藥？」

科學文化部長：「全世界和芬蘭都一直在開發疫苗，我們也很想知道何時會準備好。現在預計可能在明年年初或一年後才能使用，我們必須等待很長時間。」

孩子：「冠狀病毒結束後，是否還可以遠距學習？」

教育部長：「冠狀病毒後，大家要回到學校上學，芬蘭以前沒有嘗試過這樣的遠距學習，經過這次，我們發現了什麼是有效的學習，什麼是無效的，這些經驗以後一定可以運用。」

孩子：「遠距學習的人可以睡得久一些，這樣公平嗎？」

總理：「當我必須早起參加會議時，也會覺得不舒服，但是，這是工作，就像學生要上學一樣。」

教育部長：「每個人都應該遵循老師的指示，即使是在遠距學校，也必須早起，我很驚訝有人總是睡得更久，但我相信這些狀況會越來越改善。」

科學文化部長：「遠距學校可以節省去學校的時間，每個人都可以睡得久一點。但如果你提早開始遠距學習，你下午和晚上會有更多自己的時間。」

孩子：「何時可以見到祖父母和其他年紀大的長輩？何時可以跟朋友見面？」

總理：「一段時間內可能沒辦法，但你可以通過視訊或電話保持聯繫，保護我們的祖父母和親人是我們每個人的責任，對我的女兒來說，不能見到祖父母也很難過，但這是一個艱難的時期，每個人都必須度過。你也可以透過視訊與朋友見面，因為兒童和年輕人有可能無症狀的傳播這種病毒，因此，保持遠程聯繫很重要。」

孩子：「如果感到壓力或害怕，該怎麼辦？」

總理：「這種擔憂是可以理解的，你可以和父母、親人以及老師討論，通常說出來會有所幫助。如果你在學校作業遇到困難，可以立即向遠端的老師尋求協助。」

孩子：「夏天是否可以在芬蘭旅行或出國旅行？去遊樂園或游泳？」

總理：「目前不能出國旅行，也不建議在芬蘭旅行，我們一直在評估情況。有一天，你可以去夏季小屋，結交各地的朋友，但不幸的是，目前還不行，一旦可以會立即向大家報告。」

科學文化部長：「戶外公園是開放的，但要注意與人保持安全距離。目前還不能去游泳池。在未來幾週內，政府會試著獲取更多信息，告訴你什麼行動是可以的。我必須說其實我有去一個冰湖游泳，但要注意保持好安全距離。」

孩子：「我能為芬蘭做些什麼？」

總理：「你可以做很多事情。對於兒童和年輕人來說，最重要的任務就是遠距學習，還有與親戚朋友保持聯繫，許多祖父母都在期待你打電話告訴他們你做了什麼事情，他們會非常開心。」

教育部長：「兒童和年輕人已經做了很多事情，遠距學習並非簡單的事，即使沒有同學和老師在場也要做功課，必須集中很多精力。另外，除了祖父母外，你也要照顧好你的朋友。如果你很長一段時間都沒有與朋友聯絡，或者你發現某個朋友看起來很沮喪，那麼你可以聯絡他、關心他，並詢問他是否需要幫助。」

科學文化部長：「我們可以互相讓彼此開心，向朋友、祖父母傳個訊息或打個電話，給他們一個小驚喜，我們都渴望和想念驚喜與喜悅。」

作者簡介：芬紛聊天

一家三口為了追求夢想遠赴芬蘭求學，開始北歐生活與教育觀察的紀錄。原本一句芬蘭文都不會的台灣自學生Liv，進入芬蘭公立小學，真實體驗芬蘭教育。