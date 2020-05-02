【網上學習】5G發展令遙距教學普及化　發展VR模擬課室學生更投入

5G時代來臨，不少網民都期望可於視聽娛樂上有更大的便利，我和一眾教師朋友們，就期待於教學可有更廣泛應用。特別是經過近日疫症下的遙距教學體驗，我們最大願望就是5G技術帶來的速度，可以使遙距教學變得更方便，並與學生有更多的互動。 【編按：作者為陳凱琪】

目前停課期間，中、小學都廣泛使用「遙距教學」，但由於網速的限制，要網上直播授課並不容易，一來解像度有限，難以看到學生細微動作，二來並不是每個學生都有合適的電腦設備或足夠網速使用「遙距教學」直播，故現時較多學校是退而求其次，讓教師把授課內容自拍錄影，然後上傳供學生慢慢下載收看。影像檔案大，以目前下載一部高畫質20GB的2小時長度MP4影音檔而言，下載速率達100Mbps時，要約40分鐘方可下載完畢，費時失事，而且透過錄播，教師無法即時得知學生的專注度和反應，效果遠遠不及直播。

若採用5G技術，只需一秒即可從網上下載一個容量達20GB大的檔案。用戶通過5G寬頻速度，可安坐家中享用在線4K視頻服務，有助實現直播遙距教學，老師甚至可即時透過螢幕高清地看到學生的字跡，甚至發展VR模擬課室授課，學生投入感更大。學校亦可於課堂後迅速把教學內容節錄上載，讓學生即時重溫做功課。可惜香港以至世界各地的5G服務都只是初起步，很多便利的功能有待業界落實。

5G設備可以最快在一毫秒內接收到從發射塔傳來的信息，較4G網絡可節省達十倍時間。目前不少電訊商都陸續推出5G計劃，其中SmarTone更聲稱其網絡透過機器學習技術，可安排5G 用戶隨時連接至接收最佳的 5G 發射站，更可預計網絡流量模式，自動啟動發射站的智慧睡眠模式減低電力及流量消耗。由於5G延時極低，即使未來疫症好轉，政府應好好思考如何善用5G技術，普及遙距教學，讓孩子可隨時隨地都能學習和重溫。

財政司司長在本年度預算案曾提倡多管齊下推動5G網絡發展和應用。希望政府盡快有實質行動，例如要求電訊商把光纖網絡擴大至更多偏遠地區，資助學校添置5G相關設備，並於公共地方廣泛設立5G網絡熱點，確保即使有學生家中5G設備不足或缺課時，例如天氣惡劣，或因傷病入院，也可在學校以外地方進行遙距授課，使學生能盡量無間斷保持學習進度。

作者－陳凱琪

陳凱琪：香港教育大學畢業，教育工作者。