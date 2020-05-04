【停課】三孩媽為小朋友「留白」　醫生媽媽：時間表只剩3條底線

新冠肺炎（COVID-19）疫情從1月尾爆發，小朋友停課至今。很多家長為了使孩子在家也能保持學習的心情，紛紛為他們訂立了時間表，讓他們即使不用上學，也不至於太懶散。停課已經3個月，2位媽媽對孩子的時間表又有沒有轉變呢？孩子又是否能夠好好遵守媽媽訂的時間表呢？

醫生媽媽許嫣。（鄭子峰攝，資料圖片）

病理科專科醫生媽媽許嫣（Melody）育有8歲大女和6歲小女兒，本身也有一套「時間管理術」，自己的工作、家庭生活平衡，更兼顧專欄寫作和出書分享時間管理的心得。對於女兒們在停課期間的時間分配，意外地並沒有非常嚴謹。

「1月尾爆發疫情的時候，心中已預計最樂觀也要5月才復課，當時已預備在家面對女兒們是長期作戰。」Melody說。不過，由於大女兒是二年級，K3的小女兒去年已有心儀的小學取錄，她坦言停課沒有影響孩子的升學。而2位千金年紀尚小，功課仍相對簡單，即使不上學，她相信父母也能教得到。因此，她認為是次停課帶來的影響不算太大。

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她坦言，開初為女兒訂立的時間都頗為嚴謹，每節以1小時計算，早上8時起床吃早餐、9時就做功課、12時吃午餐，亦有下午茶和休息時間，洗澡、晚餐、睡覺也規劃得很仔細。「對比平日上學要早上6時起床，現在她們都能睡足10小時。而且我們減少了外出的活動，我和爸爸也取消了應酬，遵守作息的規律並不困難。」

時間表只剩3條底線：起床、食飯、睡覺

Melody坦言，打疫久了也有疲勞，因此開始的時候把時間設緊一些，就可以慢慢放鬆；萬一一開始已經太鬆，想收緊反而更困難，令孩子更難適應。「你問她們會不會偷偷多看了一會電腦，休息又延長少少，其實只能隻眼開、隻眼閉。」

Melody透露大小女兒的性格各有不同，大女做事比較慢吞吞，有時做做功課又發發白日書，又或者走了去看書，很像她的小時候；而小女兒就是要做完功課才去玩的類型。「大女已漸漸長大，每事提醒會讓她感到很煩厭，現在會隔耐一些才稍作提醒。」她更指，現時的時間表只剩下準時起床、食飯和睡覺3條底線，「總之她們在吃飯前完成功課，途中是邊做邊玩也好，也不會嚴管」。

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三孩從不上學 停課反而「留白」

育有3名孩子的Annie，她的孩子在疫情之前都沒有選擇到學校上課，而她認為停課期間，學習的時間表可以比之前更為寬鬆，也不用急於追課程。例如3至6歲的小朋友，其實是處於學習身邊事物的階段，平日可能因為急於上課或參加活動，整理床舖和煮早餐都由媽媽一手包辦，但當停課時，父母反而可以給予更多時間和空間，讓孩子自主地選擇做甚麼早餐，並參與製作，最後也能幫忙清理、洗碗。

「不但能讓小朋友體驗，也能消磨一些時間，這個過程可能已需2個小時。」從而，小朋友也能體驗生活，培養自理、自律、自主學習的能力。

3個小孩都不上女幼稚園的媽媽Annie。（鄭子峰攝，資料圖片）

而Annie並沒有為自己的3位小朋友訂立時間表，「留白」是很重要，她認為小朋友會變得依賴父母訂立的時間表，當沒有時間表時就會變懶散，又或是不懂得分配和有效利用時間。「其實小朋友的時間成本很低，即使是hea了、浪費了，亦是生活中的調適。」

她認為，家長可以為已上小學的小朋友訂立上午、下午的任務，但不需每小時訂立太多框架。「假如他們上午磨磨蹭蹭，就會發現上午的事不能做完，從而去調適步伐。」她又指，假如時間表訂得太嚴謹、太仔細，一旦放鬆下來，小朋友便很易有「反彈」，希望把平日不能做的事，一次過做完，而那些通常都是「大人眼中浪費時間」的事。