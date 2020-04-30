【川崎症】歐美多國兒童患川崎病個案急增　疑為新冠肺炎誘發

新型冠狀肺炎（COVID-19）疫情持續，並蔓延全球多國，近日歐美多個地區的兒童患上「川崎病」的個案突然增加，據英國《每日郵報》27日報道，近日，在英國倫敦和部分地區發現不少兒童患上了全身炎症反應綜合症。英國國家衛生服務局局長指當局正就此事進行調查，懷疑新冠病毒誘發川崎症。

川崎症在香港是常見的兒童心臟病，患者人數會間歇性突然增加，但至今確實病因未明，醫學界估計與病毒感染有關，令免疫系統產生反應，引致心臟血管發炎。

川崎症病徵 包括心臟血管發炎

川崎病是兒童最常見的後天心臟病成因，發病高峰期集中在6個月大至5歲的幼兒階段，患者全身會有中型血管急性發炎。若果沒有及時接受治療，便有35%機會引發冠狀動脈瘤，影響一生。

香港兒科心臟學會前主席吳彥明醫生指，川崎病至今成因不明，醫學界普遍相信有遺傳傾向的患者受到某種感染，或接觸某種物質而引起的敏感反應。若父母或兄弟姐妹曾患上，發病率會以倍數上升，但不具傳染性。

川崎病病徵：

+ 5 + 4 + 3

治療黃金期為發病5至10天

若兒童及時得到診治，併發冠狀動脈病變的機會可大大降低。香港兒科心臟學會主席李淑嫻醫生指出，若患者在發病的5至10天內透過靜脈注射血清免疫球蛋白（IVGG），患上冠狀動脈血管瘤的機會可減至5%，一般48至72小時內症狀會得到緩解，醫生亦會為患者處方亞士匹靈。不過她提醒，即使患者獲得及時治療，仍需一生持續監察病情發展。

高燒情況與流感有分別

另外，雖然川崎病跟甲型流感同樣會有發燒情況，但吳彥明醫生指川崎病的高燒情況是長期持續，任何藥物都不能抑制；流感的發燒幾天便會退。而川崎病沒有一個專屬的檢測，全靠醫生的經驗，但流感卻有快速測試。除了持續高燒，川崎病最典型的症狀就是眼、嘴唇、口腔都會紅裂。