繼上星期Edwin哥哥教室的Edwin教大家K3至小一適用的Grammar技巧,怎樣應用There is, There are, 今集Edwin會教大家This、That、These、 Those的分別,示範如何應用在答題上,令小朋友更容易掌握當中的技巧,在做功課及試卷就沒有問題。

影片提供:Edwin哥哥教室

剪接:梁惠怡