【母親節】被丈夫拋棄曾尋死　薛家燕捱大仔女：我對佢哋有虧欠

童星出身的薛家燕，是本港家喻戶曉的演藝人物。「好姨」、「家燕媽媽」、「Captiain Nancy」，都是她在不同年代的經典形象。剛踏入七十歲的她，演藝事業一片輝煌。鎂光燈背後，她同時是個育有三名子女的單親媽媽。婚姻的不如意，令她一度走進情緒低谷。回望過去，她坦言對子女帶著虧欠；而對前夫，則沒懷怨恨。「你覺得呢個係我最愛嘅人，冇左佢唔掂。但其實唔係㗎，你冇左佢，可能更加掂！」

傳統婚姻觀

薛家燕8歲便加入演藝圈，歌、影、視的發展令人印象深刻。28歲，事業正直如日方中，她毅然決定退出幕前，經營錄影帶生意，原因是為婚姻鋪路。

「我係一個好傳統嘅女性，覺得最重要都是有一個好家庭，生兒育女。我好愛我嘅事業，但我一路冇正式拍拖，只係同圈中朋友成為好朋友。如果進一步的感情，父母是反對的。佢哋覺得圈中人男仔唔係咁穩陣，好希望我識返啲圈外人，當時嘅我覺得父母都講得幾啱喎。所以我28歲嗰年決定正式退出娛樂圈，做錄影帶生意，咁樣鋪路，因為我希望能夠搵到我嘅Mr. Right。」

婚姻破裂 一度輕生

退出幕前不久，她結識了圈外丈夫，未幾成婚。「曾經有段日子好快樂，因為我好愛我先生，我亦都很喜歡小朋友。我三十幾歲才結婚，算是遲婚，所以我一結婚就即刻要有仔女。好好計劃，兩年一個，生咗兩個女、一個仔，但好可惜段婚姻只係維持咗十年。」

當年家燕姐的丈夫驟然離開妻子與子女，她坦言，當時堅信他最終會回來。「我初初諗，唔緊要丫，佢唔愛我，我可以接受，但佢一定會愛佢啲小朋友，所以我就話，『佢始終會返嚟見佢哋，我要等佢』。當然當時唔會話俾人聽，我老公走咗，亦教三個仔女，如果人哋問爸爸去邊，話佢出咗差。但係好可惜一路咁樣等，等咗三年，佢都冇出現，我就決定申請離婚。」

婚姻的破裂，令家燕姐一度陷入情緒低谷。「當時我係覺得沮喪，覺得世界末日，我覺得女人最成功係嫁到一個好丈夫，有個完美嘅家，你愛嘅人都愛你。但你發覺自己咁愛嘅人，竟然拋棄自己，連啲仔女都唔要，就覺得自己好失敗，諗唔到前面條路可以點行，唔想面對，想跳樓，不如走咗去算。」幸運的是，子女把她喊回來。「我啲仔女嗌住我，阿仔仲話，『啲薯條加啲茄汁，好好食㗎。』我帶佢哋嚟呢個世界，佢哋冇錯㗎，我走咗去，佢哋咪好陰公。好彩冇跳落去，如果跳咗落去，我就冇左後面嗰段美好人生。所以而家我好多時都同啲朋友講，當你遇到挫折，千祈唔好絕望，柳暗花明又一村，如果你能夠跨越呢個逆境，你可以更上一層樓。」

復出演藝圈 兼顧家庭和工作

四十多歲的家燕姐一時間成為家庭的經濟支柱，曾經做地產、保險，以增加收入，卻發現原來不那麼容易。「尤其是做慣演藝事業，你出嚟做啲咩好呢？好似同班年青人爭工做咁，好徬惶。」這個時候，劇集《真情》「好姨」這個角色，帶給她廣告、電影、登台演出、錄唱片等不同機會，讓她再度攀上事業高峰。「嘩我真係開心到不得了，原來我四十幾歲出返嚟，都可以受歡迎。」

這段時間，她要同時兼顧家庭和工作。「嗰十幾廿年未停過，日頭拍完劇，夜晚趕去登台，搭夜車趕返屋企，仲要睇小朋友啲功課、簽手冊，4點幾5點訓，6點起身，然後睇佢哋食早餐、返學，係嗰段時間先見到佢哋。」縱使工作忙碌，家燕姐也會找不同方法與子女維繫關係。「每日寫紙仔，Call機留言，同埋趁放break（小休）打電話俾佢哋。」

她坦言，對子女心存虧欠。「我不能話自己係個十全十美嘅媽媽，但我覺得我盡力去做。我對佢哋有虧欠，因為我帶唔到一個好完整既家庭俾三個小朋友，呢件係好遺憾嘅事。但好無奈，婚姻係兩個人互相組合，而建立一個家庭。如果對方唔同你合作，你係無辦法做好這個組合。好彩佢哋明白事理，所以有時我嘅所作所為，唔能夠令佢哋覺得滿足，佢哋會體諒。」

她更難忘在工作最為忙碌的日子，孩子亦不忘為她慶祝母親節。「當時我根本冇時間同啲仔女慶祝，有一次返到屋企11點幾，三個仔女訓哂覺。當我去廁所洗面嘅時候，突然之間佢哋三個起咗身，拎住一個提子蛋糕仔，插咗一支蠟燭，走埋嚟同我講『媽咪，母親節快樂！』我見到個蛋糕，望住佢哋，好感動佢哋記得母親節，但難過嘅係自己無同啲仔女慶祝過。」

勉勵單親媽媽：唔好鑽牛角尖

作為單親媽媽，家燕姐認為，要時刻保持樂觀。「每一件事以積極樂觀的態度去面對，自然迎刃而解，冇嘢難到你。自己唔好走向牛角尖，當年你覺得呢個係我最愛嘅人，冇咗佢唔掂，其實唔係㗎，你冇左佢都掂，可能更加掂！唔好諗唔好嘅嘢，要搵返啲開心嘢諗吓。好彩有佢，唔係點會有三個仔女？雖然係艱苦嘅歷程，但如果冇呢個歷程，邊有而家嘅親情呢？佢哋又點會珍惜媽媽呢？凡事有因必有果，退一步開闊天空，你個人自然會樂觀很多。」