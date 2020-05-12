【康文署泳池重開】池水傳播新冠肺炎病毒？醫生：游客咁做最危險

隨著疫情緩和，康樂設施都逐步重投服務，要消暑首選當然是游泳，而康文署亦宣布於5月21日（星期四）起重開大部分公眾游泳池（只限部分泳池設施如主池、副池等）、水上活動中心，不過游水總不能戴著口罩，到底要注意甚麼？

醫生：沒戴口罩交談最危險

家庭醫生莫昆洋指，美國疾病管制與預防中心指，目前沒有證據表明，新冠肺炎病毒COVID-19可以通過水池，熱水浴池，水療中心傳播，只要這些設施正確維護（包括用氯和溴消毒），在含氯池水中，新冠肺炎病毒的活性很低。簡單來說，即使有帶菌泳客在游泳過程中把唾液吐進池水，帶氯氣的池水理論上已足夠減低其活性難以感染接觸的人，保障到泳客安全。

因此最重要的仍是社交距離，游客之間沒有戴口罩的交談才是最危險，除此之外，更衣室儲物櫃亦是高危地點，假如有患者的衣物曾放入儲物櫃，到小朋友或家長再把衣物放入同一個儲物櫃中，病菌便有機會依附在衣物上傳染給家人。

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海水流量大

泳灘不像游池有氯氣消毒，風險又如何？莫醫生指其實大同小異，最重要的仍是社交距離，雖海水沒有氯氣，但流量大，有病菌也稀釋到難以感染，因此和泳池一樣，水並不是一個需要過分擔心的媒介，反而要留意的是飛沬傳播，保持和其他人的社交距離。