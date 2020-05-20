【小滿】天氣炎熱多雨　潮濕易發皮膚病　中醫建議素食為主

小滿節氣是從初夏向仲夏的過渡時間，此時氣溫明顯升高，植物開始茂盛，萬物也正值生長的旺盛期。但由於天氣炎熱多雨，人體的濕熱也會相應加重，尤其容易引發小毛病。因此，在小滿節氣的養生中，中醫特別強調「未病先防」的養生觀。

康河中醫診所古鎧綸註冊中醫師表示，小滿時氣溫升高，陽光較強，人體的陽氣漸盛，人們受心火影響容易感到煩躁不安，出現失眠、胸悶、心悸、乏力等症狀。此時應適時調適心情，注意保持心情舒暢，多進行一些怡養性情的文藝活動，例如書法、畫畫、太極、瑜伽等，避免長時間進行劇烈的戶外運動。

而在起居養生方面，夏季日長夜短，如晚上睡眠不好，白天則容易困倦疲乏。因此，日常起居需保持規律，早睡早起，按時入睡，以保持精力充沛。

宜早睡早起。(GettyImage)

小滿時節氣溫雖高，但雨量亦增多，降雨後的氣溫會顯著下降，此時要注意適時添加衣服，切勿貪圖一時涼快而在潮濕的木板上睡卧，容易引致頭痛、落枕或各種風濕性疾病如肩周炎等。另外，在烈日下亦要避免在熱燙的椅凳及磚石上坐卧，以防止熱邪入侵人體，出現傷暑及長出熱毒瘡。

建議素食為主 推介2款食療

小滿節氣天氣濕熱，是皮膚病的易發期。因此，在飲食調養上宜以清爽、清淡的素食為主，多吃清熱利濕和益肺健脾的食物。

開冷氣會對健康有影響嗎？

夏季天氣炎熱，一般情況下，適當地使用空調消暑是沒問題的。但需注意不論是大人還是小朋友都不應長時間待在冷氣地方，一般來說，午睡或晚上睡覺，把室溫控制在攝氏24、25度會令人較為舒適，又不易令人傷風。若溫度控制不好，太熱或太凍，都容易引起感冒、發熱、頭暈、咽喉痛、食欲不振等症狀。

對易有呼吸系統毛病的小朋友，室溫在攝氏26度或以下，可考慮不用開冷氣，只要用風扇及竹蓆都可助降溫，幫助入睡。另外，長時間處於冷氣房內容易導致皮膚乾燥，對患有濕疹的小朋友尤其不佳，因此家長在使用空調時可於室內放置一個加濕器以增加室內的濕度，亦要為他們皮膚保濕，無味的冷霜及中藥紫雲膏都是不錯的選擇。