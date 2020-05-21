【生命鬥士】三歲鐵漢將進行換心辦手術　媽媽：要加油呀不用怕！

「鐵漢」給人的感覺是形容堅強不屈的成年男子，但今日的主角「小鐵漢」（Kansas）絕對配得上這個詞！三歲的小身驅撐過了各種大手術，是一名不折不扣的生命鬥士，接下來Kansas還有兩次大手術等著進行，作為父母的怎會不擔心。

出生即面臨大手術 爸爸紋身決意同甘共苦

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在Doris懷孕做產檢時已知Kansas心臟是出現問題的，當時醫生都有為其分析情況，指出只是一般的心漏症，出生後做個小手術或者可能兩至三歲會自然好轉，而最後夫妻兩人都決定給予機會，把小鐵漢帶來世界。

小鐵漢出世的一刻，醫生發現情況比想像中惡劣，不單止心瓣不齊全、左右心房大小不一，加上肺動脈狹窄，令血液供養出現嚴重問題。醫生當時馬上安排了一個手術，打算改善其肺動脈狹窄的問題，可惜手術並沒到起到任何效果，而為了修正這次手術的問題，終於有一位外科醫生說其實有一個手術可以做，但風險十分高，因當時小鐵漢只重約三公斤，成功率是低於10%的。最後小鐵漢在手術室內展現強烈的求生意志，爸爸Jayco事後亦紋了一個和兒子一樣的手術疤痕，希望以身作則，長大後不要在意別人的眼光，這條疤痕是值得自豪的印記。

小鐵漢近照（受訪者提供）

四歲前還有兩次大手術 媽媽淚流為兒子打氣

Doris指Kansas將來的生活都一直要與醫院、覆診脫離不了關係，皆因他的心臟問題不能完全解決，而Kansas下星期二(5月26日)將迎來一個換心辦的大手術，雖則醫生早在二個月前通知，但日子愈來愈近時，但仍是會放不下，媽媽更感慨發文：「爸媽唔係身邊，你要加油呀不用怕的，好番就返屋企，你好叻㗎，但媽媽哭完又會繼續樂觀面對，大家放心，我們會努力！」

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目前雖在疫情期間，但Doris指對醫護人員有足夠信心，而任何手術都一定伴有風險，每次Kansas要入手術室都是難受的事，完成這個換心辦手術後，接下來Kansas還要面對一個單心室循環手術的挑戰，兩個手術完成後Kansas心臟機能就會得到更大改善，祝願小鐵漢一如以往地，突破難關手術順利。