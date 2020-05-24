【教養】媽媽亦是女兒　不要把父母的愛視為理所當然｜失敗媽媽

爸媽的愛，如果未能成為過，實在很難切切實實感受到這份工作有多困難、有多美好。孩子出生前，完全沒有想過，我對我的4歲孩子雖然管教嚴謹，但卻會寵孩子寵上天。

孩子們都喜歡吃零食，但我卻不許他進食很多身邊小朋友在吃的化學物質零食，於是專程為他買了一堆吃上去一樣好吃又好看的無添加零食。

心疼孩子沒法睡到自然醒，寧可臨時和約好的朋友、爸媽推遲預定時間，讓孩子多睡一會才把他抱醒離家。把屎把尿、嘔吐物都把自己衣服弄髒不知道多少次，卻沒有一次有一點點嫌棄的感覺。準備老公的三餐都沒太上心，但孩子的三餐，卻天天新意，為他不斷花心思。

自己不善於說「我愛你」，卻深知道小孩不只需要行為上的愛，不斷練習天天向孩子表達愛意。心中有很明確對人生的夢想，但甘心樂意快樂地放棄這幾年的工作時間，全天候陪伴自己孩子的成長。

做了媽媽，我經常把所有心思都放在孩子身上，但作為女兒的我，自己在享受著這些一樣濃厚的愛的待遇，卻在不知不覺間視為理所當然。我的爸爸還在心疼婚後6年的我，怕我辛苦，連10分鐘內的路程都說開車接送。

我的媽媽一有時間就想邀孫兒到她家托兒，讓我可以好好休息，每次更一大堆「禮物」讓孫兒拿回我家。我的爸媽對我生活都意見很多，總是怕我活得不夠好。無論小時候、長大後、結婚離家後，我說的話、做的事，令他們多生氣都好，他們總是會原諒我。原生家庭總有問題，小時候有太多認為自己爸媽做得不夠好的地方。

只是，我們來到這個不完美的世界，不是要找受傷害的證據，而是要找愛與被愛的足跡。我們每一個人都在自己的限制下，努力想給最好的孩子吧？

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「或許家人最不懂，但懂不懂有什麼可重要的呢，最終，消除隔閡的，不是無所不知的腦袋，而是手拉手，堅決不放手的那顆心，歸根到底是家人。」

爸爸媽媽，謝謝你讓我能有成為你們這一天我體驗。「好不容易到了能夠安慰媽媽的年齡時，已經太懂事了，真不好意思開口說，謝謝媽 ，我愛你。現在想讓媽媽高興的話，就說我現在需要媽媽。就這一句就足夠了！ 」

作者簡介：失敗媽媽

一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現為小島學園董事，育有兩子。

作者Facebook專頁：陳皮下廚

【編按：文章題目為編輯所擬。​】