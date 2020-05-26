【何鴻燊逝世】17名子女的爸爸 不求門當戶對 擲一億助子女圓夢

98歲賭王何鴻燊於5月26日中午約1時病逝，其一生相當有故事性，除了擁有數千億資產外，感情與家庭生活亦相當豐盛，與他結緣的4位妻子，為他誕下合共17名子女，這個非一般的家庭，作為父親的何鴻燊是如何參與教育子女的工作！

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最討厭吸毒 教子女遠離毒品

何鴻燊生前偶爾會去馬場看愛駒表現，在09年的香港打吡大賽時，因為當時有藝人涉嫌吸毒，賭王亦分享了自己看法，更透露自己「最憎吸毒呢啲嘢」，而自己亦早已叮嚀子女面對毒品，最好避之則吉。

何鴻燊擁4房17位子女。（視覺中國）

不過何超盈在2016年被記者拍下神態迷糊，而且反應遲緩，鼻下更有白色粉末，令外界懷疑她忘記了賭王的教化，事件最後由超盈委託友人回應，是因為早上感冒服用了退燒藥，加上混合了減肥藥，故出現副作用徵狀告一段落。

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子女眼中的好爸爸

2006年時，何鴻燊與子女在港慶祝其生日。圖左數起為何超鳳、何超瓊、何鴻燊、何超蕸和何超儀。（路透社）

何鴻燊曾說：「曾為我生過小孩子的，都是我老婆，我都會給予名份。」這種「一視同仁」的態度也許以丈夫一角來說未必盡如人意，但何鴻燊把這份「一視同仁」的精神帶到父親的角色，對17位子女同樣愛護，從子女對他的印象看的話，不難看出子女對他的崇拜，以及何鴻燊是子女眼中的好爸爸。

例如何超瓊曾接受傳媒訪問時指，自己相當崇拜爸爸，在遇到重大抉擇時，爸爸總是扮演重要角色；何猷啟指爸爸從小到大教他不要認輸，直至成功，婚姻方面也沒要求門當戶對，只希望他隨心意而行就好；賭王更一直知道女兒何超儀有電影夢，早年更投資一億元支持女兒做老闆拍電影，開拍《維多利亞一號》！

超欣、猷君遺傳爸爸好頭腦

何鴻燊、何猷君、四太梁安琪等人。（何猷君微博圖片）

賭王眾多子女中，學業成就最出眾的可以說是超欣與猷君了，哥哥猷君從小就是數學天才，18歲時就同時得到牛津大學與麻省理工學院錄取，最後選擇到麻省理工就讀，更以3年時間完成4年的課程；妹妹超欣在GCSE獲得9A*成績(中等教育普通證書為國際認可的學歷證明，Ａ*為最高等級)，SAT數學滿分，雖獲劍橋錄取，但最後跟隨哥哥步伐入讀麻省理工。

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