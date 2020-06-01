【小一叩門攻略2020】港島區5網熱門官津　叩門收表日期及詳情

6月6日原定是小一統一派位結果公布的日子，受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，教育局宣布今年將會更會發布形成，把印有統一派位結果的《小一註冊證》，在6月3及4日透過香港郵政的『本地郵政速遞』以上門形式派遞給家長。

參加2020年度統一派位的申請兒童估計約29,133人，其中約400個屬跨境學童，整體較去年同期的申請人數增加約400人。派到心儀的學校固然開心，派位不理想的家長，隨即會展開連串的「叩門」行動。各區的官津小學收取叩門申請的日期、要求也不同，有的所有申請者也獲面試機會，有的只接受1-1-1（即在自行、統一派位甲、乙均放在首位）的申請者，家長在叩門前應先了解各校的叩門詳情。

（資料持續更新）