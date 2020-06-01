【小一叩門攻略2020】港島區5網熱門官津　叩門收表日期及詳情

6月6日原定是小一統一派位結果公布的日子，受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，教育局宣布今年將會更會發布形成，把印有統一派位結果的《小一註冊證》，在6月3及4日透過香港郵政的『本地郵政速遞』以上門形式派遞給家長。
參加2020年度統一派位的申請兒童估計約29,133人，其中約400個屬跨境學童，整體較去年同期的申請人數增加約400人。派到心儀的學校固然開心，派位不理想的家長，隨即會展開連串的「叩門」行動。各區的官津小學收取叩門申請的日期、要求也不同，有的所有申請者也獲面試機會，有的只接受1-1-1（即在自行、統一派位甲、乙均放在首位）的申請者，家長在叩門前應先了解各校的叩門詳情。
（資料持續更新）
2020全港學校統一派位學額
11網熱門官津叩門資訊
嘉諾撒聖心學校
收表日期：6月8至11日
面試日期：6月20日
英皇書院同學會小學
收表日期：未公布
面試日期：未公布
英皇書院同學會小學第二校
收表日期：6月6及8日
面試日期：未公布
聖公會聖彼得小學
收表日期：未公布
面試日期：未公布
般咸道官立小學
收表日期：未公布
面試日期：未公布
12網熱門官津叩門資訊
軒尼詩道官立小學
收表日期：6月3至5日及6月8日
面試日期：6月16及17日
軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）
收表日期：6月4至6日
面試日期：未公布
聖公會聖雅各小學
收表日期：6月6及8至9日
面試日期：未公布
聖若瑟小學
收表日期：6月1至8日
面試日期：6月17至7月15日
聖保祿天主教小學
收表日期：5月8至6月8日
面試日期：6月13日
瑪利曼小學
收表日期：未公布
面試日期：未公布
嘉諾撒聖方濟各學校
收表日期：6月6至12日
面試日期：6月尾
14網熱門官津叩門資訊
香港嘉諾撒學校
收表日期：即日起至6月10日
面試日期：未公布
番禺會所華仁小學
收表日期：即日起至6月9日
面試日期：6月20日
16網熱門官津叩門資訊
聖公會柴灣聖米迦勒小學
收表日期：6月8至10日
面試日期：未公布
中華基督教會基灣小學
收表日期：6月6至9日
面試日期：6月13日
中華基督教會基灣小學（愛碟灣）
收表日期：6月8至11日
面試日期：6月18日
18網熱門官津叩門資訊
海怡寶血小學
收表日期：6月8至10日
面試日期：6月13日
香港南區官立小學
收表日期：6月1、3至4日
面試日期：6月15日
相關文章：【小一派位】把握停課期做好叩門準備 教育專家分享10招叩門貼士
按圖即睇Ken Sir 10大叩門貼士
相關文章：【小一派位】去年獲派首三志願成功率均上升 九龍城網升近1成6
以下是根據2019年派位數據計算出，全港獲派首三志願成功率最高及最低的十個校網：