【何鴻燊逝世】子女個個學歷高　四房何超欣何猷君更是學霸

賭王何鴻燊昨日逝世，終年98歲他一生與4位妻子結緣，合共育有16名子女。何鴻燊的16名仔女當中只有一個沒有讀大學，但成就非同小可。15名仔女中只有一個在香港讀大學，其餘的都在海外留學，當中又以兒子何猷君和何超欣學業最為出眾。

賭王何鴻燊膝下兒女眾多，5個兒子、11個女兒共16名子女中個個都高學歷。其中只有二房藍瓊纓的小女兒何超儀沒有讀大學。何超儀主力在演藝及音樂方面發展，曾奪得香港電影金像獎最佳女配角，成就非同小可。何鴻燊見識到女兒對演藝工作的努力與熱忱，因此支持女兒追夢，何鴻燊曾說過，何超儀很像年輕時的自己，所以特別疼愛她。

何鴻燊曾說過，何超儀很像年輕時的自己，所以特別疼愛她。（圖片來源：微博）

另外15名子女中，只有何超盈留在香港讀大學，超盈自小對藝術產生濃厚興趣，其後就讀於香港大學藝術系，在藝術界有不少知名度。超盈2018年與男友辛奇隆訂婚，去年八月剖腹誕下女兒「荷包蛋」。

四房梁安琪的四名仔女中，除了何超盈外，兒子何猷君和何超欣均是學霸。何猷君畢業于麻省理工學院，並以21歲之齡成為史上最年齡攻讀MIT金融碩士的學生何猷君亦為內地數碼娛樂平台創夢天地（1119）的首席營銷官（CMO）。何超欣在GCSE獲得9A*的成績，獲英國劍橋大學錄取，不過就跟隨哥哥選擇入讀美國麻省理工學院。

四房梁安琪的大仔何猷亨則就讀英國倫敦大學國王學院修讀工商管理，他於2015年6月15日，以21歲之齡，成為最年輕的保良局總理。

（圖片來源：何猷君微博）

何鴻燊16個仔女的學歷：