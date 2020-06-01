【小一叩門攻略2020】新界區17網熱門官津　叩門收表日期及詳情

6月6日原定是小一統一派位結果公布的日子，受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，教育局宣布今年將會更會發布形成，把印有統一派位結果的《小一註冊證》，在6月3及4日透過香港郵政的『本地郵政速遞』以上門形式派遞給家長。
參加2020年度統一派位的申請兒童估計約29,133人，其中約400個屬跨境學童，整體較去年同期的申請人數增加約400人。派到心儀的學校固然開心，派位不理想的家長，隨即會展開連串的「叩門」行動。各區的官津小學收取叩門申請的日期、要求也不同，有的所有申請者也獲面試機會，有的只接受1-1-1（即在自行、統一派位甲、乙均放在首位）的申請者，家長在叩門前應先了解各校的叩門詳情。
（資料持續更新）
2020全港學校統一派位學額
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中華基督教會基慧小學（馬灣）
交表日期：未公布
面試日期：未公布
香港浸信會聯會小學
交表日期：6月5至13日
面試日期：面試錄像
天主教石鐘山紀念小學
交表日期：1-1-1及1-1-0：6月6及１3日(親身遞交)；其他申請者：６月１５至１９日
面試日期：1-1-1及1-1-0：6月13日；其他申請者：６月１５至１９日
海霸街官立小學
交表日期：6月５、６及８日
面試日期：6月22或23日
荃灣官立小學
交表日期：即日起至6月8日
面試日期：首輪面試：6月16日
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慈幼葉漢千禧小學
交表日期：6月3至5日
面試日期：未公布
聖公會主愛小學
交表日期：６月３至８日
面試日期：６月１０至１２日
聖公會主愛小學（梨木樹）
交表日期：6月2、4至8日
面試日期：6月9日
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聖公會主恩小學
交表日期：６月３至８日
面試日期：6月22至24日
聖公會仁立紀念小學
交表日期：即日起至6月8日
面試日期：6月11及12日
聖公會仁立小學
交表日期：6月5、6、8及9日
面試日期：6月19日
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聖公會何澤芸小學
交表日期：6月3至10日
面試日期：6月17及18日
聖公會青衣邨何澤芸小學
統一派位後,歡迎到校或致電校務處查詢。
聖公會青衣主恩小學
交表日期：6月3至12日
面試日期：6月24日
保良局世德小學
交表日期：６月３至６日
面試日期：未公布
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保良局志豪小學
交表日期：６月８至１０日（親身遞交）
面試日期：未公布
保良局方王錦全小學
交表日期：６月８至１０日（親身遞交）
面試日期：未公布
保良局莊啟程第二小學
交表日期：未公布
面試日期：未公布
保良局梁周順琴小學
交表日期：6月1、3至4日
面試日期：6月6日
道教青松小學（湖景邨）
交表日期：６月９至１１日
面試日期：６月１２日
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順德聯誼總會何日東小學
交表日期：6月６及８日
面試日期：６月６至１２日
順德聯誼總會胡少渠紀念小學
交表日期：６月３至６及８日
面試日期：未公布
順德聯誼總會李金小學
交表日期：６月６日
面試日期：６月８及１０日
博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學
交表日期：６月６、８及９日
面試日期：６月１０至１２日
中華基督教會拔臣小學
交表日期：6月9至11日
面試日期：6月12日
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天水圍天主教小學
交表日期：6月3至6、9、10日(親身遞交)
面試日期：第一輪面試改為家長遞交錄像光碟形式進行
天水圍官立小學
交表日期：6月6至10日
面試日期：6月18及19日
順德聯誼總會伍冕端小學
交表日期：6月4至12日
面試日期：6月下旬
伊利沙伯中學舊生會小學
交表日期：6月3至10日
面試日期：6月13日
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光明學校
收表日期：6月4至6日
面試日期：6月21日
元朗商會小學
收表日期：6月8至10日（親身遞交）
面試日期：6月22日
南元朗官立小學
收表日期：6月3至13日
面試日期：6月22日及23日
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鐘聲學校
收表日期：6月8至9日（親身遞交）
面試日期：未公布
光明英來學校
收表日期：6月6至10日（親身遞交）
面試日期：6月18日及19日
元朗官立小學
收表日期：6月6至8日（親身遞交）
面試日期：未公布
佛教榮茵學校
收表日期：未公布
面試日期：未公布
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曾梅千禧學校
收表日期：未公布
面試日期：未公布
李志達紀念學校
收表日期：未公布
面試日期：未公布
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上水宣道小學
收表日期：未公布
面試日期：未公布
五旬節靳茂生小學
收表日期：未公布
面試日期：未公布
五旬節于良發小學
收表日期：6月3至10日
面試日期：6月12日
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福德學社小學
收表日期：未公布
面試日期：未公布
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大埔墟公立學校（寶湖道）
收表日期：即日起至6月9日（親身遞交）
面試日期：6月13日
大埔墟公立學校
收表日期：即日起至6月８日（親身遞交）
面試日期：6月13日
香港教育大學賽馬會小學
收表日期：6月9及10日（親身遞交）
面試日期：未公布
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聖母無玷聖心學校
收表日期：未公布
面試日期：未公布
沙田官立小學
收表日期：未公布
面試日期：未公布
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馬鞍山靈糧小學
收表日期：６月８至１０日（親身遞交）
面試日期：６月１７至１９日
保良局雨川小學
收表日期：6月６、８及９日
面試日期：未公布
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胡素貞博士紀念學校
收表日期：6月８至１０日（親身遞交）
面試日期：6月16日
培基小學
收表日期：候補生申請詳情及表格可於年6月6日在校網下載。
面試日期：未公布
浸信會沙田圍呂明才小學
收表日期：6月6及8日（親身遞交）
面試日期：6月13日
浸信會呂明才小學
收表日期： 6月6及8日（親身遞交）
面試日期： 未公布
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保良局馮晴紀念小學
收表日期：未公布
面試日期：未公布
基督教宣道會宣基小學
收表日期：未公布
面試日期：未公布
保良局黃永樹小學
收表日期：未公布
面試日期：未公布
將軍澳天主教小學
收表日期：未公布
面試日期：未公布
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