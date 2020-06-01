【小一叩門攻略2020】九龍區9網熱門官津　叩門收表日期及詳情

6月6日原定是小一統一派位結果公布的日子，受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，教育局宣布今年將會更會發布形成，把印有統一派位結果的《小一註冊證》，在6月3及4日透過香港郵政的『本地郵政速遞』以上門形式派遞給家長。
參加2020年度統一派位的申請兒童估計約29,133人，其中約400個屬跨境學童，整體較去年同期的申請人數增加約400人。派到心儀的學校固然開心，派位不理想的家長，隨即會展開連串的「叩門」行動。各區的官津小學收取叩門申請的日期、要求也不同，有的所有申請者也獲面試機會，有的只接受1-1-1（即在自行、統一派位甲、乙均放在首位）的申請者，家長在叩門前應先了解各校的叩門詳情。
（資料持續更新）
2020全港學校統一派位學額
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嘉諾撒聖瑪利學校
收表日期：4月27至6月11日
面試日期：由於疫情停課，本校將於稍後公佈詳情，請家長於 12/6 起留意學校網頁「最新消息」。
德信學校
收表日期：6月3至13日(親身遞交)
面試日期：6月20日
油蔴地天主教小學
收表日期：6月6至9日
面試日期：6月13日
油蔴地天主教小學（海泓道）
收表日期：6月6至8日
面試日期：6月9至11日
循道學校
收表日期：6月6至9日
面試日期：6月16及17日
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大角嘴天主教小學
收表日期：6月6及8至10日(親身遞交)
面試日期：6月11日
大角嘴天主教小學（海帆道）
收表日期：即日起至6月10日(親身遞交)
面試日期：6月13日
中華基督教會協和小學
收表日期：6月8及9日(親身遞交)
面試日期：6月20日
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陳瑞祺（喇沙）小學
收表日期：未公布
面試日期：未公布
協恩中學附屬小學
收表日期：6月3至13日
面試日期：未公布
馬頭涌官立小學
收表日期：６月１至１２日
面試日期：受疫情影響，本年度小一候補生入學面試形式現已修訂為「視像面試」。
農圃道官立小學
收表日期：未公布
面試日期：未公布
聖羅撒學校
收表日期：６月８至１２日
面試日期：未公布
獻主會小學
收表日期：6月2至7日
面試日期：6月8日
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天神嘉諾撒學校
收表日期：即日起至6月5日
面試日期：6月29日
馬頭涌官立小學（紅磡灣）
收表日期：6月上旬
面試日期：未公布
聖公會奉基小學
收表日期：６月３至１２日（親身遞交）
面試日期：未公布
聖公會奉基千禧小學
收表日期：未公布
面試日期：未公布
黃埔宣道小學
收表日期：６月８至１０日（親身遞交）
面試日期：改為由家長為小朋友按指示拍攝短片,並不設第二輪面試。
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瑪利諾神父教會學校（小學部）
收表日期：6月６至１２日
面試日期：提交個人錄像片段
聖公會聖多馬小學
收表日期：６月６、８至１０日（親身遞交）
面試日期：第一階段：提交個人錄像片長2-3分鐘
中華基督教會協和小學（長沙灣）
收表日期：６月６至９日（親身遞交）
面試日期：６月１１及１２日
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拔萃小學
收表日期：未公布
面試日期：未公布
喇沙小學
收表日期：詳情將於2020年6月透過校網公佈。
面試日期：詳情將於2020年6月透過校網公佈。
華德學校
收表日期：未公布
面試日期：未公布
九龍塘官立小學
收表日期：未公布
面試日期：未公布
瑪利諾修院學校（小學部）
不設叩門
嘉諾撒聖家學校
收表日期：6月13日(8:30a.m. - 1:00p.m.親身遞交)
面試日期：未公布
嘉諾撒聖家學校（九龍塘）
收表日期：未公布
面試日期：未公布
九龍塘天主教華德學校
收表日期：6月15至18日中午12時前
面試日期：未公布
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慈雲山聖文德天主教小學
收表日期：6月8至12日(親身遞交)
面試日期：6月15 日至19 日
嘉諾撒小學（新蒲崗）
收表日期：6月3至11日(親身遞交)
面試日期：6月20日
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佐敦谷聖若瑟天主教小學
收表日期：6月6至8日(親身遞交)
面試日期：6月10日
九龍灣聖若翰天主教小學
收表日期：6月6、8至10日
面試日期：6月13日
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觀塘官立小學（秀明道）
收表日期：6月6至10日(親身遞交)
面試日期：未公布
聖公會李兆強小學
收表日期：6月3至6日及8日
面試日期：6月10至11日
聖公會德田李兆強小學
收表日期：6月3至9日
面試日期：6月9日(ZOOM面試)
中華基督教會基法小學（油塘）
收表日期：6月6日公布消息
面試日期：6月6日公布消息
聖公會油塘基顯小學
收表日期：未公布
面試日期：未公布
藍田循道衛理小學
收表日期：6月8至10日
面試日期：6月15至17日
路德會聖馬太學校（秀茂坪）
收表日期：6月初公佈小一候補生申請方法
面試日期：6月初公佈小一候補生申請方法
聖安當小學
收表日期：6月3至12日
面試日期：不用到校面試
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