【小一叩門攻略2020】離島區4網熱門官津　叩門收表日期及詳情

撰文：李紫銘
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6月6日原定是小一統一派位結果公布的日子，受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，教育局宣布今年將會更會發布形成，把印有統一派位結果的《小一註冊證》，在6月3及4日透過香港郵政的『本地郵政速遞』以上門形式派遞給家長。
參加2020年度統一派位的申請兒童估計約29,133人，其中約400個屬跨境學童，整體較去年同期的申請人數增加約400人。派到心儀的學校固然開心，派位不理想的家長，隨即會展開連串的「叩門」行動。各區的官津小學收取叩門申請的日期、要求也不同，有的所有申請者也獲面試機會，有的只接受1-1-1（即在自行、統一派位甲、乙均放在首位）的申請者，家長在叩門前應先了解各校的叩門詳情。
（資料持續更新）
2020全港學校統一派位學額
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南丫北段公立小學
收表日期：未公布
面試日期：未公布
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長洲聖心學校
收表日期：未公布
面試日期：未公布
國民學校
收表日期：未公布
面試日期：未公布
中華基督教會長洲堂錦江小學
收表日期：未公布
面試日期：未公布
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青松侯寶垣小學
收表日期：6月6至12日
面試日期：未公布
杯澳公立學校
收表日期：6月9至17日(親身遞交)
面試日期：面試時間容後通知
東涌天主教學校
收表日期：未公布
面試日期：未公布
救世軍林拔中紀念學校
收表日期：未公布
面試日期：未公布
中華基督教會大澳小學
收表日期：未公布
面試日期：未公布
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聖家學校
收表日期：未公布
面試日期：未公布
聖公會偉倫小學
六月中旬，本校接受備取生登記及安排面試。
按圖即睇Ken Sir 10大叩門貼士
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