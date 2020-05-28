【一田購物優惠日2020】低至3折！媽媽必掃10大抵用兒童玩具　

撰文：余嘉文
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近日新冠肺炎疫情有所緩和，不少市民外出消費慾提升。剛好一田購物優惠日今日開鑼，一連7日的優惠日逾萬件商品都有優惠。因應疫情問題，今年一田首度引進入場預先登記系統，進入沙田、大埔、荃灣三間分店的指定百貨部門均需預先於網上登記，以控制店內人流，避免人群聚集。記者率先到沙田分店直擊現場實況，並為大家搜羅10大媽媽必入抵買的兒童玩具。
1. 創意廚房系列 多彩曲奇塔套裝
創意廚房系列—多彩曲奇塔套裝 優惠價：$49 / 原價：$149.9
2. 神奇畫板
神奇畫板 優惠價：$69 / 原價：$109
3. 益智多功能黑白畫板連棋套裝
益智多功能黑白畫板連棋套裝 優惠價：$99 / 原價：$179
4. 森林家族湖邊小屋套裝
森林家族湖邊小屋套裝 優惠價：$369 / 原價：$598
5.Thomas火車套裝
Thomas 火車套裝 優惠價：$169 / 原價：$349
6. Pony水晶城堡套裝連主角
Pony 水晶城堡套裝連主角 優惠價：$149 / 原價：$399.9
7. Barbie Fashionistas
Barbie Fashionstas 優惠價：$149 / 原價：$299.8
8. 購物車玩具套裝
購物車玩具套裝 優惠價：$59 / 原價：$99
9. 反斗車王水畫筆地氈
反斗車王水畫筆地氈 優惠價：$99 / 原價：$249
10. Hot Wheels組裝跑車
Hot Wheels 組裝跑車 優惠價：$60 / 原價：119.9
其他精選玩具：
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按圖即睇網上預先登記步驟：