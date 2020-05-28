【一田購物優惠日2020】低至3折！媽媽必掃10大抵用兒童玩具　

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近日新冠肺炎疫情有所緩和，不少市民外出消費慾提升。剛好一田購物優惠日今日開鑼，一連7日的優惠日逾萬件商品都有優惠。因應疫情問題，今年一田首度引進入場預先登記系統，進入沙田、大埔、荃灣三間分店的指定百貨部門均需預先於網上登記，以控制店內人流，避免人群聚集。記者率先到沙田分店直擊現場實況，並為大家搜羅10大媽媽必入抵買的兒童玩具。

1. 創意廚房系列　多彩曲奇塔套裝

創意廚房系列—多彩曲奇塔套裝 優惠價：$49 / 原價：$149.9

2. 神奇畫板

神奇畫板 優惠價：$69 / 原價：$109

3. 益智多功能黑白畫板連棋套裝

益智多功能黑白畫板連棋套裝 優惠價：$99 / 原價：$179

4. 森林家族湖邊小屋套裝

森林家族湖邊小屋套裝 優惠價：$369 / 原價：$598

5.Thomas火車套裝

Thomas 火車套裝 優惠價：$169 / 原價：$349

6. Pony水晶城堡套裝連主角

Pony 水晶城堡套裝連主角 優惠價：$149 / 原價：$399.9

7. Barbie Fashionistas

Barbie Fashionstas 優惠價：$149 / 原價：$299.8

8. 購物車玩具套裝

購物車玩具套裝 優惠價：$59 / 原價：$99

9. 反斗車王水畫筆地氈

反斗車王水畫筆地氈 優惠價：$99 / 原價：$249

10. Hot Wheels組裝跑車

Hot Wheels 組裝跑車 優惠價：$60 / 原價：119.9

其他精選玩具：

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按圖即睇網上預先登記步驟：

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