【小一統一派位2020】派位結果陸續派遞　家長必要知叩門準備

2020小一派位於今、明（3及4日）兩日，由香港郵政透過「本地郵政速遞」派遞的《小一註冊證》公布結果，教育局日前公布，獲派首三志願的學童有73%，較去年的73.1%微跌0.1個百分點。。 相信今日家長的心情也相當緊張，一直在家期待郵差的到來。子女派到首志願的小學固然開心，若未能獲派心儀學校，在指小一派位結果公布後，便可到心儀的官津小學遞交叩門信及portfolio等候接見通知，即「叩門」，由於每間小學的叩門程序、日期和安排均有所不同，兒童發展及升學專家Ken Sir將為大家綜合準備 叩門10個貼士，讓家長可以在防疫停課階段做足準備，增加勝算。

居住在沙田區91校網的黃太，今日中午已收到郵差送遞的小一派位結果，她一打開看到結果得知派到首志願，即放下心頭大石。「第一志願中咗沙田崇真學校，好開心，因為呢間學校若叩門的話，需要1-1-1(即自行、統一派位甲、乙首志願也要選)，所以我在三部分都是揀這間，亦有準備叩門的資料。」黃太指已有幾位同校的同學收到結果，有的派到第5志願，她說沒有特別的慶祝活動，因為下午仍要上英文補習班。

教育局公布今年曾為子女參與統一派位的家長，將於6月3日至4日收到由香港郵政透過「本地郵政速遞」派遞的《小一註冊證》。如果當時無人收件，郵政人員會留下《領取郵件通知卡》，家長可於下一個工作天下午或之後到指定的郵政局領取上述郵件。倘若家長在6月5日仍未收到《小一註冊證》或由香港郵政發出的《領取郵件通知卡》，可於6月6日至7日到指定的領取中心取回《小一註冊證》。

教育局會按申請兒童小一入學申請編號的最後一個數字編配學生家長在6月9日（星期二）或6月10日（星期三）的不同時段，到獲派學校辦理註冊手續。

派位結果不理想仍要完成註冊

受到新冠朋炎疫情影響，今年無論在送遞統一派位結果，以至學校叩門面試的方式也有所不同，部分學校已公布叩門需要考生提交影片，面試亦會以網上形式進行，但仍有大部分學校會以親身面見形式進行面試。

Ken Sir建議家長先到學校網頁瀏覽，確保取得最新及準確的叩門信息，相信屆時會有不少家長替子女進行叩門，他提醒家長若派位結果不理想，也要根據教育局的資料及程序，到所派學校完成註冊。

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沒有「111」亦可放膽一試

由於不少家長在叩門時會遇到只接受在三個階段均填寫該校作為第一志願，即所謂「111」的學校，Ken Sir表示如果學校只是網上下載表格或網上遞交表格，家長亦可建議放膽一試。

另外，不少小學都喜歡取錄愛閱讀的孩子，有機會要求孩子帶一本書前往面試，所以家長應在這疫情假期間，多鼓勵孩子閱讀及提升表達技巧以應付面試。最後，Ken Sir提醒家長 :「即使獲派結果不滿意，必須於指定日期前到獲派學校註冊，否則當作放棄學位，到時就真的『非叩不可』。」

拍片切忌太多花巧剪接

今年有部分學校取消面見，以交影片及網上面試取代親身面見。Ken Sir提醒家長拍攝面試影片時要留意，他說：「有很多家長也喜歡找製作公司拍製，但要留意這類製作公司本身從事哪方面的攝錄工作，曾有學生找到婚紗攝影公司去製作面試影片，影片拍得差，結果也未能獲取錄。」

按圖即睇Ken Sir ９大叩門貼士

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2020全港學校統一派位學額