台婦產醫生巡房常見「產房異象」：為甚麼先生比產婦還要累？

媽媽經過穿水、陣痛和一番努力後，終於把小生命帶來世界。不過，當她們回到產科病房時，竟然看到自己老公正在累倒床上。台灣婦產科醫生巡房時，正正看到這個「異象」，也不禁疑惑：「一種很難解釋為什麼……說是生完先生比產婦還累。」帖子引起媽媽們的共鳴，紛紛表示不孤單，大呻：「到底誰才是產婦！」

（「林思宏醫師」FB圖片）

台灣婦產科醫生林思宏不時在Facebook分享所見所聞，近日他就拍了一張照片：產婦在精神地吃月子餐，但丈夫卻裹着被子，睡在病床上。他不禁寫道：「一種很難解釋為什麼，卻又很常見的查房景象，就是生完先生比產婦還累。」

帖子一出，立即引起網上媽媽的共鳴，至今已有1萬個留言，當中大部分都是分享「產夫」搶睡病床的模樣，她們也疑惑：「到底在累甚麼？」、「可能他們也在產房外面用力」、「到底誰是產婦？」

「產夫」的睡相：

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更離譜的是，有媽媽的弟弟和朋友來醫院或月子中心（台灣專門照顧產婦坐月的設施）探望，但媽媽從嬰兒室回到房間時，竟然發現他們都一同熟睡了！有爸爸則留言解釋，因為月子中心的冷氣很強，而且很安靜（沒有小孩的聲音），還能夠安裝遊戲機，連爸爸不知不覺就想睡了。這樣的解釋，媽媽又豈會收貨，爸爸完全是進來「度假」多於「侍產」吧！

你們到底是來做甚麼……

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這一張圖做一個總結吧……