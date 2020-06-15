【初小復課】分流處理學生返學課　復課初期不教書不設考試

因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，小學生停課近四個多月，今天（15日）初小及K3學生終於迎來復課，小學正式全面復課，並改以半日授課形式直至另行通知。為了減低傳播風險，有學校更分批上學、放學，更預備了一連串的後備方案，以防新冠肺炎在冬季捲土重來！ 攝影：李紫銘

學生上學需完成「三步曲」 分流放學一出口一級

校門設自助測體溫儀器，亮起綠燈表示體溫在正常範圍

路德會聖十架學校早前購買了九部自助測體溫儀器供教職員及同學使用，每位同學進入校門前有做足「三步」，先排到適合自己高度的檢測儀量度體溫，然後雙腳踩消毒地毯，最後用酒精搓手液消毒雙手。

同學按身高排隊檢測體溫

為了避免學生人數太多，學校特意先讓高年班上學，把低年級的上學時間訂在高年級的半小時；而放學有特別措施，分三個出口，高年級各自一個出口解散，然後到低年級。疫情期間同學或許不會吃零食，校方亦擔心同學因變成半日課堂而忽略早餐，因此復課前亦呼籲上學前要吃飽，在早會老師亦會詢問同學早餐情況，必要時課室有一些後備的餅乾可以食用。

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初小頭幾天不上課 只有小五設考試

路德會聖十架學校王淑芬校長指，為了讓同學適應復課，所有級別包括初小，復課的首幾日不會安排課堂，以關顧同學身心靈上的發展。因為即使未有疫情前，學校本身也是上午授課，下午安排活動的做法，相信一切正常後對自己學校影響不大。由於小五呈分試無法避免，所以他們比較吃力，但其他級別校方則只安排進展性評估或測驗去觀察同學網上學習的吸收情況，亦不會出「成績表」，只會出「成績報告」，不會列出排名，只有老師的評價與對同學的讚賞。

至於新冠肺炎有機會在冬季捲土重來，校長亦直言已安排一整年的計劃，雖然希望疫情早日完結，但亦要為其他情況作預備，例如，校方已經錄製好每級上學期的課程，若暑假後有任何意外，可以馬上銜接回網上教學。而學校不受限聚令影響，但學校仍會以最低風險的方法舉行暑假活動，如功課輔導、溫習班等，至於同學期待的觀星、露營、交流團等等就要視乎情況。

受訪者楊太及女兒錤錤

楊太今早和就讀小一的女兒錤錤一同回校，女兒亦期待回校，疫情期間錤錤大多數時間都是和就讀五年級的姐姐留家，因為擔心女兒變肥，因此會一起在家做運動、玩遊戲。

受訪者林太及女兒泳希

停課期間媽媽辭工照顧女兒

林太的獨生女泳希亦是該校的小一生，停課期間媽媽直言要照顧女兒壓力變大：「為咗照顧佢，我都辭咗工。」而泳希課停期間，會透過學校的網上「陽光MEET」計劃和老師同學聊天，到疫情後來緩和了亦會與家人行山。媽媽對泳希亦相當放心，認為她自理方面做得不錯，不會亂摸口罩，配合學校措施，個人來說是不擔心的。

受訪者周太及女兒Bibion

周太女兒Bibion就讀小一，對於學業的壓力暫時是比較小的，但停課期間最困難是為子女安排活動，畢竟網上學習和做功課只佔一小部分時間，有試過一起做蛋糕、砌積木等，女兒也很少覺得悶。