【海洋公園】非洲主題展館7.1正式開放　親親小狐獴和大象龜

早前因應新冠肺炎疫情影響，海洋公園閉館4個月，並於6月初重新開放。海洋公園今日（29日）公布推出全新動物展館「小狐獴與大象龜之旅」，大家可以於充滿非洲風情的展館內，與可愛的狐獴和重量級亞達伯拉象龜見面。 攝：鄭子峰

全新動物展館「小狐獴與大象龜之旅」

海洋公園公布新展館開幕，正在懷第二胎的陳凱琳任主禮嘉賓。

海洋公園全新動物展館「小狐獴與大象龜之旅」於今天揭幕，並於7月1日正式開放公眾參觀。￼ 非洲主題展館「小狐獴與大象龜之旅」位於威威天地，佔地800平方米，可同時容納60人。

親親狐獴寶寶

海洋公園共有20隻狐獴，其中五隻約一年前由澳洲南部的動物園送達公園，並組成兩個家庭，共誕下15隻狐獴寶寶。因此，小朋友入園後不但能看到成年的狐獴，也能親親可愛的小寶寶。海洋公園早前為三隻年幼港產狐獴寶寶舉行命名投票活動，結果「茶走」、「齋啡」和「駕焉」的一組名字獲得票數佔總參與人數的接近一半，正式成為寶寶的名字。

+ 4 + 3 + 2

以象龜的視點看世界

場內亦設有一系列趣味互動拍照景點及遊戲，讓訪客加深對動物的認識，如互動電子書，以觸控式屏幕遊戲為狐獴及象龜挑選食物，透過感應式裝置與非洲動物「賽跑」，以及亞達伯拉象龜殼模型讓訪客走進裡面，體驗以象龜的視點看世界。

亞達伯拉象龜家庭則有兩位雄性成員，現年約15歲，牠們均是由私人贈送予海洋公園。亞達伯拉象龜為全球體型第二大的陸龜，平均壽命可達100歲。

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除此之外，￼￼￼ 仲夏期間海洋公園亦推出狐獴與象龜主題美食及別致禮品。