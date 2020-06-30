【暑假好去處】6大香港Glamping及露營車　部分只剩平日供預約

暑假快到，想帶小朋友到戶外走走，又不想左一袋、右一袋如此狼狽，那豪華露營（Glamping）必定適合一家大小。今次精選了6個本地Glamping及露營車地點，非常適合一家大小去放電！不過想要預約的話就要快手了，因為大部分營地在7、8月的周末及周日已爆滿。

1. 長洲西園

西園設有 5 個不同主題營區，40 多個營舍，讓遊人可選擇各具特色的露營體驗。主題營區包括：印第安營、南非營、星海之森、觀星圓拱屋及蒙古包。網頁系統可以直接預約營地，沒有顯示的營地即代表已爆滿，新營地「星海之森」非常搶手，建議及早預約。

活動及設施：飛盤高爾夫、羊圈餵飼、遙控機動船、動感電動車、手工藝工作坊、野外製作叫化雞、滑步車、非洲擊鼓工作坊、脆脆雞蛋仔

歷奇活動：攀爬包山塔（限時）樹頂走廊、草地障礙弓防箭、森林弓防箭、泡泡足球、沿繩垂降體驗、馬騮上樹（以上均需另外收費）

食物：可向農莊訂購燒烤食物，營區內不可用戶外煤氣爐生火煮食

+ 20 + 19 + 18

2. 香港青年旅舍協會（昂坪）

香港青年旅舍協會在各區都設有已搭建好的帳營供家長租住，其中以位於昂坪的營地地理位置最優越，距離昂坪市集、心經簡林、天壇大佛等景點只有5至10分鐘路程。帳營是歐洲流行的波希米亞風，十分有格調，而且收費相對便宜，食物方面可以於預訂帳營時一併落單，但食物必須提早最少 5個工作天前預訂。記者在網頁上未能找到空房供預約，但在酒店預約網站則有顯示露地可供預約，惟周六、日已幾乎沒有空位。記者亦曾致電負責人，確認營地現接受預約，如家長未能放心，建議先致電確認。

活動及設施：儲物櫃、自助廚房及飯堂、燒烤爐、小賣部、Wi-Fi 及上網服務

食物：DIY 早餐、燒烤包

+ 5 + 4 + 3

3. 星園

星園 Galaxy Garden是由充氣泡泡屋在一大片草地組合而成的觀星帳幕營地。帳幕營地由梯田建造而成，四面環山，環境獨特，別樹一格。園內設有燒烤設施，獨立的衛生間以及淋浴間，滿足一切戶外露營的基本需要。

活動及設施：戶外檯椅連遮陽防雨帳篷、室內空調、電暖毯、茶几以及坐墊、電風筒、雙人梳化床、USB 充電位、Wifi

食物：代購燒烤餐、火鍋、早餐

+ 3 + 2

4. PARK Nature 露營車

自家研發的豪華露營車，提供廣闊的空間，俯瞰著雞公山。每架露營車內設有開放式休息/用餐區，可容納六人。 設有兩間臥室 - 兩張雙人床和一張雙層床，毗鄰淋浴和衛生間。

食物：泰式早餐、燒烤

+ 23 + 22 + 21

5. 貝澳露營車會（JK Club）

位於大嶼山貝澳的JK Club位於一片大草地上，設有六輛設備齊全的英式露營車，在這裏除了可以BBQ之外，更有不同的戶外活動，讓小朋友親親大自然，趁假期放放電。

配套服務：餐廳、有機農場、山羊天地

+ 59 + 58 + 57

6. 海迎灘露營車

位於大嶼山長沙海灘上，面積超過三萬平方呎，面向連綿3公里灘岸，環境優美舒適。每架露營車可入住2人至5人，設施齊備，備有冷氣、雪櫃、冷熱水、WIFI和梳化床鋪，而且私隱度高，車外有獨立戶外空間。步行5分鐘到達海灘，設有公共浴室，也有救生員駐守。

設施：燒烤場，入住可獲免費租用燒烤爐，服務亭也有提供汽水、零食、日用品、沙灘用品、燒烤用品和太陽傘等。