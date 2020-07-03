【升中派位】中一派位前必要知　全港熱門官津及直資中學叩門資訊

升中派位結果將於7月7日公布，獲派心儀中學當然開心，若然結果未如理想，就要「鋪好後路」準備叩門！為了節省家長的時間，我們為大家整合了全港熱門的官津及直的中學叩門資訊，並會持續更新資料。
九龍熱門官津中學叩門資訊（九龍城區）
瑪利諾修院學校(中學部)
交表日期：7月7日下午4時前親身遞交
面試日期：7月9日
迦密中學
交表日期：7月7日下午 4 時前親身遞交
面試日期：7月8日
華英中學
交表日期：7月7日下午 4 時前親身遞交
面試日期：未公布
香港培正中學
交表日期：未公布
面試日期：未公布
東華三院黃笏南中學
交表日期：7月7日下午 4 時前親身遞交
面試日期：7月8日
旅港開平商會中學
交表日期：7月7日下午 4 時前親身遞交
面試日期：7月8、9日
民生書院
交表日期：7月7日下午3時前親身遞交
面試日期：7月9日下午1至4時
九龍熱門官津中學叩門資訊（觀塘區）
聖傑靈女子中學
交表日期：7月7日下午 1 時前親身遞交
面試日期：未公布
藍田聖保祿中學
交表日期：未公布
面試日期：未公布
觀塘瑪利諾書院
交表日期：未公布
面試日期：未公布
聖言中學
交表日期：7月7日下午 5時前；7月8日中午12時前親身遞交
面試日期：未公布
九龍熱門官津中學叩門資訊（西貢區）
迦密主恩中學
交表日期：7月7日下午2時前親身遞交
面試日期：7月8日
基督教宣道會宣基中學
交表日期：7月7日下午 5 時前親身遞交
面試日期：未公布
將軍澳官立中學
交表日期：未公布
面試日期：未公布
九龍熱門官津中學叩門資訊（深水埗區）
寶血會上智英文書院
交表日期：7月7日下午4時30分前親身遞交
面試日期：7月7日
聖母玫瑰書院
交表日期：7月7日下午4時前親身遞交
面試日期：7月8日
中華基督教會銘賢書院
交表日期：7月7、8日下午5時前親身遞交
面試日期：7月8、9日
瑪利諾神父教會學校
交表日期：7月7日下午4時前親身遞交
面試日期：7月8日筆試；7月10及11日面試
九龍熱門官津中學叩門資訊（黃大仙區）
保良局第一張永慶中學
交表日期：未公布
面試日期：未公布
保良局何蔭棠中學
交表日期：未公布
面試日期：未公布
中華基督教會協和書院
交表日期：7月7日上午9時至7月9日下午1時前親身遞交
面試日期：7月10日進行筆試，7月11日面見
德愛中學
交表日期：7月7日下午4時前親身遞交
面試日期：7月10日
九龍熱門官津中學叩門資訊（油尖旺區）
伊利沙伯中學
交表日期：7月7日下午4時前親身遞交
面試日期：7月8日
嘉諾撒聖瑪利書院
交表日期：未公布
面試日期：未公布
真光女書院
交表日期：7月7日下午12時30分前親身遞交
面試日期：7月7日下午1時半至 4時半
九龍華仁書院
交表日期：未公布
面試日期：未公布
港島區熱門官津中學叩門資訊 (中西區)
英皇書院
交表日期：7月8日下午4時半前親身遞交
面試日期：7月9至11日
高主教書院
交表日期：未公布
面試日期：未公布
聖嘉勒女書院
交表日期：7月7日下午1時前親身遞交
面試日期：7月10日前個別通知
聖若瑟書院
交表日期：7月8日上午9時至中午12時前親身遞交
面試日期：未公布
聖士提反女子中學
交表日期：未公布
面試日期：未公布
英華女學校
交表日期：未公布
面試日期：未公布
港島區熱門官津中學叩門資訊 (東區)
庇理羅士女子中學
交表日期：未公布
面試日期：未公布
嘉諾撒書院
交表日期：未公布
面試日期：未公布
港島區熱門官津中學叩門資訊 (南區)
嘉諾撒聖心書院
交表日期：未公布
面試日期：未公布
香港真光書院
交表日期：7月7日下午4時前親身遞交
面試日期：7月9日
港島區熱門官津中學叩門資訊 (灣仔區)
瑪利曼中學
交表日期：未公布
面試日期：未公布
皇仁書院
交表日期：未公布
面試日期：未公布
嘉諾撒聖方濟各書院
交表日期：7月2日起親身遞交
面試日期：個別通知適合的申請者進行面試
聖保祿中學
交表日期：未公布
面試日期：未公布
香港真光中學
交表日期：7月7日下午4時前親身遞交
面試日期：7月8日
香港華仁書院
交表日期：7月8日中午12時前親身遞交
面試日期：7月7至8日
新界區熱門官津中學叩門資訊 (元朗區)
新界鄉議局元朗區中學
交表日期：7月7日下午 4 時前親身遞交
面試日期：未有資料
元朗商會中學
交表日期：未公布
面試日期：未公布
東華三院盧幹庭紀念中學
交表日期：7月7日下午4時前；7月8日中午12時前親身遞交
面試日期：7月9、10日
新界區熱門官津中學叩門資訊 (北區)
風采中學（教育評議會主辦）
交表日期：6月30日至7月9日
面試日期：7月7至10日
東華三院甲寅年總理中學
交表日期：7月2日至7月7日
面試日期：7月9、10日
香港道教聯合會鄧顯紀念中學
交表日期：未公布
面試日期：未公布
新界區熱門官津中學叩門資訊 (沙田區)
沙田循道衛理中學
交表日期：未公布
面試日期：未公布
浸信會呂明才中學
交表日期：7月7日
面試日期：7月7至8日
沙田崇真中學
交表日期：未公布
面試日期：未公布
新界區熱門官津中學叩門資訊 (大埔區)
迦密帕雨中學
交表日期：未公布
面試日期：未公布
恩主教書院
交表日期：即日起，未公布截止日期
面試日期：未公布
新界區熱門官津中學叩門資訊 (葵青區)
中華傳道會安柱中學
交表日期：未公布
面試日期：未公布
天主教母佑會蕭明中學
交表日期：7月7日下午3時前親身遞交
面試日期：7月7日
聖公會林護紀念中學
交表日期：7月7日下午4時前親身遞交
面試日期：7月8至9日
順德聯誼總會李兆基中學
交表日期：未公布
面試日期：未公布
保祿六世書院
交表日期：7 月 7 中午12時半前親身遞交
面試日期：7月8日
佛教善德英文中學
交表日期：7月7日下午4時前親身遞交
面試日期：7月7至8日
保良局八三年總理中學
交表日期：7月8日下午4時前親身遞交
面試日期：個別通知
新界區熱門官津中學叩門資訊 (荃灣區)
可風中學（嗇色園主辦）
交表日期： 7月7日下午2時前親身遞交
面試日期：個別通知
寶安商會王少清中學
交表日期：7月7日下午2時半前親身遞交
面試日期：7月8日
荃灣官立中學
交表日期：未公布
面試日期：未公布
新界區熱門官津中學叩門資訊 (屯門區)
順德聯誼總會譚伯羽中學
交表日期：未公布
面試日期：未公布
保良局百周年李兆忠紀念中學
交表日期：未公布
面試日期：未公布
保良局董玉娣中學
交表日期：未公布
面試日期：未公布
順德聯誼總會梁銶琚中學
交表日期：未公布
面試日期：未公布
香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學
交表日期：未公布
面試日期：未公布
部分設叩門的直資中學
基督教崇真中學
交表日期：6月6至7月8日
面試日期：7月7至9日
保良局羅氏基金中學
交表日期：7月9日下午2時半前親身遞交
面試日期：7月6至9日
聖瑪加利男女英文中學
交表日期：7月7日
面試日期：所有符合資格之考生，報名後須即時參加面試。
福建中學
交表日期：7月8日下午5時前親身遞交
面試日期：未公布
香港浸會大學附屬學校王錦輝中學
交表日期：7月7日上午9時起親身遞交，如學額提早屆滿，將會即時停止接受入學申請
面試日期：未公布
培僑書院
交表日期：6月1日起至10 月31日
面試日期：個別通知