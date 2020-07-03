【那些我愛過的人】陳自瑤懷葡萄胎崩潰　醫生：可致器官出血

由林文龍、黃翠如、連詩雅、馬貫東主演的劇集《那些我愛過的人》正在TVB熱播，昨晚（2 日）的劇情講述由陳自瑤飾演的女強人錢莉媛（Sabrina）意外懷孕，進行產檢後發現懷上葡萄胎，需要進行吸宮手術以終止懷孕。究竟什麼是葡萄胎？懷有葡萄胎對媽媽身體又會有什麼影響？

按圖即睇葡萄胎特徵：

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Sabrina意外懷孕，進行產檢後發現懷上葡萄胎，崩潰痛哭。（TVB劇集截圖）

超聲波沒有心跳

昨晚劇情講述Sabrina意外懷孕，滿心歡喜的到好友書文（連詩雅飾）的診所做產檢，期間阿鋒（李日昇飾）亦趕到診所，表示會負上責任。超聲波檢查期間，書文發現嬰兒沒有心跳，看不到有胚胎，診斷為葡萄胎，建議Sabrina進行吸宮手術，更指否則可能演變成癌細胞。Sabrina得知消息後空歡喜一場，故作堅強，與好姊妹書文及樂汶（黃翠如飾）飯聚期間，禁不住躲在女廁放聲痛哭。

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葡萄胎病因不明

婦科專科醫生靳嘉仁解釋，葡萄胎是畸胎的一種，可分為「全葡萄胎」和「部分葡萄胎」。前者只有胎盤組織，後者在胎盤組織以外，還存有部分胎兒組織。他表示，葡萄胎因受孕過程出現問題，如受精過程有多於一條精子，至今沒有確實的起因，但有指是與懷孕年紀大、家族遺傳及血型有關。

婦科專科醫生靳嘉仁（受訪者提供）

嚴重可致腦中風

靳醫生指，若孕婦有「作小產」跡象，抽取組織化驗後被斷定為葡萄胎，需要進行清宮手術，終止懷孕，並進行適切跟進。「就算清咗宮，胎盤組織都有可能離開咗子宮，『食咗』入子宮內壁，或者去入血，去咗其他器官組織，例如心、肝、肺、腦，令器官出血。如腦出血，就可能導致腦中風。」

他續指，若婦女曾經懷上葡萄胎，一般建議一年後才再次懷孕。「懷上葡萄胎，體內的β-HCG指數會異常地高，終止懷孕後，指數也可能會持續偏高，出現經期不正常的情況，懷孕前需要檢查清楚指數是否回落至正常水平。」他又提醒，曾經懷有葡萄胎的婦人，再度懷孕時，遇上葡萄胎的機率亦會較高，建議懷孕後及早進行檢查。