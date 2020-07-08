新冠肺炎∣多校學生家長確診　優才書院及胡兆熾中學需停課

近日新冠肺炎疫情轉趨嚴峻爆，連日爆出多宗本地確診個案，當中更涉及多達14間中、小學及大專院校，聖母書院、中華基督教會扶輪中學及演藝學院有學生確診，此外德望小學、道教青松小學、聖公會基顯小學、拔萃男書院附屬小學、林文燦英文小學、油蔴地天主教小學(海泓道)等也向發長發通告，指校內有學生家長確診，因而需要停課，令不少家長擔心子女在校園有感染風險。 （持續更新)

家長不想冒險自行停課

本周二（7日）再次爆出多宗本地感染個案，不少家長決定自行停課，住在九龍東區的黎太周三（8日)自行為兒子請假，她說：「我小朋友讀小二，雖然學校暫時沒有確診，但因為見到昨天陸續有中小學及相關個案，真是會擔心，家中有初生嬰兒，也不想哥哥增加感染機會，令家人要提高風險。學校即將評估，所以也不太擔心教學進度，健康比學習更重要。」

周三（8日)中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌在電台節目指，相信本港社區存在隱形傳播鏈，需留意未來數天，若再有新增不明來歷個案，需重新實施三月時的防疫限制措施，包括停課、留家工作，食肆限制每桌人數等。

周二（7日）有多間中小學的學生、家長確診，及教職員等曾與患者接觸，每間學校的處理方法也不同，有學校決定停課14天，也有學校出通告指由家長自行決定。有校長指教育局沒有一個正式的指引給學校，但是會參考衛生防護中心的建議，再因應實際的情況做決定。行全面消毒。

教育局回覆記者查詢時指，當局與衞生防護中心已建立通報及處理確診/緊密接觸者機制，根據教育局的《學校復課指引》，如證實有教職員或學生染上2019冠狀病毒病，他們會接受治療，不可回校上課。

由於每宗個案情況不同，衞生防護中心與教育局和有關學校保持緊密聯繫，因應個別個案的情況而提供清晰的建議及指引予校方，例如是否需要停課等。就近日學校出現的確診個案，衞生防護中心根據現時疫情的發展，一般建議倘若校内出現確診個案，有關學校須停課14天。

如衞生防護中心確定與教職員或學生有「密切接觸」的家屬/人士證實染上2019冠狀病毒病時，亦會通知受影響教職員及學生須接受強制檢疫 14 天，其間不可回校上課。

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按圖即睇各校向家長發出的通告：

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以下為截止7月10日各學校的疫情最新情況：

中華基督教會扶輪中學一名中三學生確診新冠肺炎，學校會全面消毒，並已即時停課，學生周二（7日）下午回校接受檢測，學校將停課14日

香港演藝學院一名學生確診通知，學院決定關閉校園，並要求所有師生離開。演藝學院已與衞生防護中心聯繫，並將為校園徹底清潔和消毒。

光明英來學校一名教職員的家人早前確診新冠肺炎，該名職員即時在家隔離，學校安排該教師任教的班別到其他班房上課，亦會加強校內清潔和消毒工作，學校在7月8至10日停課3天。

上水鳳溪創新小學則有一名老師與確診者曾短暫共處，由於該名老師正等待進行測試，因此未有確實消息，學校會在7月8至10日停課3天。

培基小學一名學生家長對新冠肺炎病毒呈陽性反應並已入院，校方指有關學生今日沒有回校上課，而學校正與衞生防護中心商討出對方法，暫時未有進一步消息。

而優才書院（小學部）位於旺角的初小校舍，校方周二（7日）向家長發whatsapp，指收到家長的通知，校內初小有一位家長早前與一位確診新冠肺炎患者聚餐，而該名家長現正被邀請進行測試，在醫院等候化驗結果，並會即時通知校方有關檢測結果。學校會安排初小學生在7月7日停課一天，並會全面消毒校舍及各校巴。記者就此事向優才查詢，校方至截稿前仍未回覆。而在中午，家長指已接獲校方通知，該名家長的測試結果為陰性，而旺角初小校舍將停課，並改為網上授課，直至學期完結，將軍澳高小校舍不受影響，將繼續上課。

沙田崇真學校一名二年級學生家長對深喉唾液測試呈陽性反應並已入院，有關學生周二（7日）已沒有回校，學校會在7月8日至21日停課14天。

荃灣天佑小學，有學生家人初步確診，校方公布家長可自行決定是否讓子女回校上課。

油蔴地天主教小學(海泓道)周二（7日）發出通告，指兩名分別為一年級及五年級的同學，與他們同住之親友對2019新型冠狀病毒檢測初步呈陽性反應。學校會於7月8日停課，而小一至小四的評估以及小五呈分試會另行安排。

拔萃男書院附屬小學有一名家長確診，拔萃男書院周二（7日）晚上宣布，小學部及中學部明起周三（8日）起停課，考試取消，直至另行通知。

保良局林文燦英文小學一名六年級學生母親，在7月7日晚上8時初步確診，學校宣布7月8日停課並進行全面消毒。

東華三院馮黃鳳亭中學（沙田）一名學生父親確診，學校於7月8日起停課14天。

沙田胡素貞博士紀念學校雖然沒有確診個案，但校方因應區內疫情，讓學生提早放暑假，而小五生則需繼續回校考呈分試。

7月8日 20:00更新：聖母書院一名學生及母親初步確診，父親已確診，衞生署正聯絡該校並建議停課14日，校方公布學校於7月8至21日停課，但中一新生註冊手續將會如常辦理。

7月9日 11:00更新：牛頭角聖公會基顯小學有一名學生家長周三（8日）確診，該名學生及家人現正進行檢測及隔離14日。家長須即時到校接回子女，7月10日停課一天，校方作全校徹底清潔及消毒，而五年級呈分試即日取消及順延。

7月9日20:30更新：道教青松小學有學生家長確診，校方向發長發通告，公布周五（10日）停課，稍後會再公布復課安排。

德望學校（小學部）周四（9日）向家長發通告指，小學部有一名家長確診新冠肺炎，宣布全校周五（10日）起至周日（12日）停課3日，為校園徹底消毒及清潔。

7月10日 0:30更新：順德聯誼總會胡兆熾中學晚上向家長發通告，指一名中二學生家長確診，全校於周五（10日)至周六（11日)停課2天，為校園徹底清潔及消毒。

優才書院晚上向家長發通告，一名中學生對深喉唾液檢測呈陽性反應，學校即時決定周五（10日)起停課。

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