【親子好去處】與Thomas小火車同放暑假　蠟像館推親子門票優惠

教育局宣布全港學校停課，提早放暑假。為迎接暑假，各區的商場和景點都準備了不同的裝飾和遊戲，打算和小朋友一起拋開煩惱，開心放假，但記緊同小朋友去玩也要做足防疫措施。

1.Thomas & Friends™ 75周年小火車遊世界

深受小朋友歡迎的Thomas和一眾小火車來到商場，全港最大、高達3.5米的Thomas火車頭現身，Thomas的雙眼還會定時向左右轉動，頭頂更有噴煙效果，帶領大家環遊世界！

場內設3大互動主題區，包括「VR鐵道之旅」、「森巴足球考驗」和「追風小車手」，另設75周年玩具展和免費試玩區，有得玩又有得睇！旁邊還有「肯亞打卡區」和「期間限定店」，讓小朋友把喜好的小火車帶回家呢！

日期：7月10日至8月31日

時間：中午12時至晚上8時

地點：荷里活廣場一樓明星廣場

+ 20 + 19 + 18

2.百變小櫻Clear 咭『櫻の夢花園』

以魔法少女為主題的《百變小櫻Magic咭》漫畫自1996年起連載，在2018年再推出全新一輯《百變小櫻Clear咭》，而全港首個大型情景裝置已在商場開放！場內設6大打卡位，包括「光影櫻の秘道」、5米高「基路仔幻彩許願池」、踏上巨型「華麗櫻『姿』舞台」、啟動「夢之杖魔法陣」、「夏日夢涼亭」和「仲夏櫻花の路」，感受不一樣的日本動漫熱。

日期：即日至8月31日（期間限定店由7月17日起）

時間：上午10時至下午10時

地點：YOHO MALL I 及 II 中庭

+ 10 + 9 + 8

3.Rody French Romance夏日奇幻之旅

因疫情關係，今個暑假或者只能留在本地。不過，亦有商場幻化成法國巴黎，帶來4.5米高Rody鐵塔、馬卡龍法式甜品馬車、薰衣草園，以及35年全新設計限量紀念版夢幻紫Rody，砌成一幅3D畫，必定滿足Rody迷的願望！

日期：即日至8月31日

時間：上午10時至晚上10時

地點：上水廣場2樓中庭

+ 7 + 6 + 5

4.香港杜莎夫人蠟像館

為慶祝香港杜莎夫人蠟像館20周年，特別推出「20周年非凡想『像』連環賞」，推出多項夏日優惠，以及玩轉最新的「樂壇巨星區」。由即日至8月31日，於2000年出生的人士在出示身份證或臨時居民身分證後可免費入場；另外，入場人士可以優惠價$320購買原價$635元的「親子玩樂套票」或$611的「親子無慮套票」。而香港人士憑身分證可享有門票「買一送一」優惠，該館更聯同山頂纜車推出現場購票優惠。

蠟像館設有獨有的「動漫遊戲世界」，展出角色有麥兜和麥太、漫威英雄角色、Hello Kitty和巴啦啦小魔仙，必定令小朋友樂而忘返。而「樂壇巨星區」早前已盛大開幕，設3大主題區，小朋友更可踏上台板，一嚐巨星滋味。