新冠肺炎∣收緊防疫措施　林鄭：海洋公園迪士尼樂園有需要再關閉

今年年初因疫情影響，海洋公園、香港迪士尼樂園閉園長達4個月，其後香港疫情稍為緩和，因此於6月重開。不過最近第三波疫情再度爆發，香港出現多宗不明源頭的本地感染個案，林鄭月娥在晚上記者會指，現時緊各項社交距離措施情況下，海洋公園、迪士尼樂園都有關閉的需要。

新冠肺炎疫情反彈，本港今日（13日）新增52宗確診個案，當中41宗屬本地感染，當中20宗源頭不明，累計確診個案已增至1,522宗。林鄭月娥在晚上記者會表示，將會推出新一輪防疫措施，今日通過一條新法例，規定所有乘坐公共交通工具的人士，必須戴口罩，而的士司機、巴士司機，可拒絕無戴口罩人上車，不需擔心被投訴拒載，會透過法例清晰列明。

而所有餐飲食肆，除了限制每枱只坐４人，亦規定每日晚上6時後，至翌日早上5時，都不能提供堂食。林鄭亦指現時緊各項社交距離措施情況下，海洋公園、迪士尼樂園都有關閉的需要。

海洋公園早前閉園長達4個月，一度面臨倒閉危機，其後於5月底獲得54億撥款，暫時度過一劫。不過，因應新型冠狀病毒疫情再度翻發，疫情甚至比起年初更加嚴重，海洋公園將會在稍後公布詳情。

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早前海洋公園執行總監吳守堅表示，海洋公園自6月開園起，一直貫徹防疫措施，假如有進一步個案增長，公園亦會積極配合，收緊相應措施。海洋公園公共事務總監劉毓敏亦表示，如果海洋館有需要閉園，園方亦會配合防疫，公園會以安全為重。

而另一主題樂園香港迪士尼樂園亦會在稍後公布有關安排。

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